Cuesta volta aos treinos e pode reforçar o Bahia contra o Fortaleza

O elenco do Bahia voltou aos treinos e retomou a preparação para o confronto com o Fortaleza. A partida será na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (10), o tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e o técnico Rogério Ceni comandou um treino técnico e tático.