Cuiabá aplica 3x0 e vence o Santos em casa

O Santos continua em péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, na Arena Pantanal, o time alvinegro apresentou mais uma vez um futebol fraco, agora sob o comando do técnico Paulo Turra, e perdeu para o Cuiabá por 3 a 0. Agora são sete jogos sem vencer na competição, com quatro derrotas e três empates. O último triunfo aconteceu há quase dois meses, no dia 14 de maio, no 1 a 0 sobre o Vasco. Somando outras competições, o jejum chega a 12 partidas sem vitórias.