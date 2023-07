Cuiabá x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia enfrenta o Cuiabá, neste sábado (8), na Arena Pantanal, em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O tricolor vem de duas derrotas e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Renato Paiva perdeu o meia Cauly, lesionado, mas tem os retornos de Thaciano e Vinicius Mingotti. Confira informações sobre a partida.



TRANSMISSÃO



Cuiabá x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no pay per view. A bola rola às 16h.