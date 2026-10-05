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Custando até R$ 1,6 mil, ingressos para despedida de Messi na Argentina esgotam em menos de duas horas

Entradas para o último jogo do astro pela seleção argentina em Buenos Aires foram vendidas em apenas 90 minutos e deixarão o Monumental de Núñez lotado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:49

Lionel Messi
Lionel Messi Crédito: Divulgação/Fifa

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina já tem casa cheia garantida. Os ingressos para o amistoso contra o Benim, marcado para esta terça-feira (6), em Buenos Aires, foram esgotados em apenas 90 minutos. As entradas custavam entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, valores equivalentes a aproximadamente R$ 308 e R$ 1,6 mil.

A venda começou às 18h do dia 24 de setembro, por meio da Deportick, plataforma responsável pela comercialização dos ingressos. Cerca de uma hora e meia depois, por volta das 19h30, já não havia mais entradas disponíveis.

A procura foi tão grande que a venda provocou longas filas virtuais entre os torcedores argentinos interessados em acompanhar aquela que será a última oportunidade de ver Messi com a camisa da seleção em território argentino. Com capacidade para pouco mais de 85 mil pessoas, o Monumental de Núñez estará lotado para o amistoso, que ganhou um significado especial pela despedida do principal jogador da história recente da equipe.

Mansão de Messi

Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação

Uma nova carga de ingressos chegou a ser disponibilizada nas plataformas oficiais na última sexta-feira (2). Entre as entradas colocadas à venda estavam bilhetes para o setor Belgrano Alta, comercializados por 320 mil pesos argentinos, cerca de R$ 1.090. A disponibilidade, porém, durou pouco e os ingressos voltaram a aparecer como esgotados.

Para os torcedores que não conseguiram garantir um lugar no estádio, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) prepara uma Fan Fest. A iniciativa será uma alternativa para quem pretende acompanhar de perto o último compromisso de Messi pela seleção no país.

O astro chegou à Argentina na última sexta-feira, em seu jatinho particular, acompanhado da família. Antes de se apresentar à seleção, Messi passou alguns dias em Rosário e depois se juntou ao restante do elenco.

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A despedida acontece em meio a uma sequência positiva da Argentina. Nesta Data Fifa, a equipe comandada por Lionel Scaloni goleou a Bolívia por 4x0 e, no último sábado (3), voltou a vencer com autoridade ao aplicar 7x0 sobre Burkina Faso.

De acordo com informações do jornal La Nación, a AFA prepara homenagens para Messi antes e durante o amistoso contra o Benim. A partida, além de encerrar a Data Fifa da Argentina, marcará o último encontro do craque com a torcida argentina vestindo a camisa da seleção.

Tags:

Lionel Messi Argentina

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