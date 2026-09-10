VILA BELMIRO

Da arquibancada, Neymar rebate torcedores do Atlético-MG: 'Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time'

Atacante, que se recupera de problema na coxa direita, assistiu à vitória do Santos por 2 a 0 na Sul-Americana

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:27

Neymar assistiu jogo da arquibancada Crédito: Reprodução

Fora de campo por causa de um problema na coxa direita, Neymar se envolveu em uma discussão com torcedores do Atlético-MG durante a vitória do Santos por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O atacante acompanhou de um camarote o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o camisa 10 respondendo a provocações vindas da torcida visitante. Não é possível identificar o que foi dito a Neymar, mas o jogador reagiu em tom de desafio.

“Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time”, afirmou o atacante.

Neymar tirando sarro dos torcedores do Galo na Vila Belmiro "meu joelho estourado, sou melhor que o seu time todo" pic.twitter.com/c1Bb4i8va8 — THI🅰️GO DE 🅰️R🅰️ÚJO (@thdearaujo) September 10, 2026

Neymar também demonstrou tensão durante a partida, lamentando oportunidades perdidas pelo Santos e comemorando os gols de Willian Arão e Oliva, que deram vantagem ao time paulista no confronto.