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Da arquibancada, Neymar rebate torcedores do Atlético-MG: 'Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time'

Atacante, que se recupera de problema na coxa direita, assistiu à vitória do Santos por 2 a 0 na Sul-Americana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11:27

Neymar assistiu jogo da arquibancada
Neymar assistiu jogo da arquibancada Crédito: Reprodução

Fora de campo por causa de um problema na coxa direita, Neymar se envolveu em uma discussão com torcedores do Atlético-MG durante a vitória do Santos por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O atacante acompanhou de um camarote o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o camisa 10 respondendo a provocações vindas da torcida visitante. Não é possível identificar o que foi dito a Neymar, mas o jogador reagiu em tom de desafio.

“Eu sem joelho jogo melhor que todo o seu time”, afirmou o atacante.

Neymar também demonstrou tensão durante a partida, lamentando oportunidades perdidas pelo Santos e comemorando os gols de Willian Arão e Oliva, que deram vantagem ao time paulista no confronto.

O atacante não atuou por ainda se recuperar da lesão na coxa direita. A partida de volta contra o Atlético-MG será disputada na próxima quarta-feira (16), em Belo Horizonte.

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Neymar

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