Da defesa ao ataque: os desafios de Ceni em sua 1ª escalação no Bahia

Rogério Ceni tem como principal missão de livrar o Bahia do rebaixamento. Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Rogério Ceni definitivamente não tem tempo a perder no Bahia. Com a missão urgente de livrar o time do rebaixamento à Série B, o técnico já enfrenta, de cara, dois rivais diretos contra o Z4: o lanterna Coritiba e o Santos, 17º colocado. Em meio a uma sequência importantíssima, ainda será preciso montar um quebra-cabeças e tentar, enfim, encontrar a melhor escalação tricolor.



Até aqui, a equipe ainda não engrenou de forma proporcional ao alto investimento feito pelo Grupo City. Mesmo com mais de R$ 100 milhões gastos em reforços na temporada, há problemas que vão desde o setor defensivo ao ataque. É preciso se reorganizar e, enfim, abrir a esperada distância da zona de rebaixamento. Neste momento, apenas um ponto separa o Bahia, 16º lugar, do Santos (22 contra 21).

A defesa tem sido um dos pontos mais vulneráveis do time ao longo deste Brasileirão. São 29 gols sofridos em 22 jogos - uma média de 1,32 gol por partida. É a 5ª mais vazada da Série A, empatada com o Goiás.

Ceni ainda terá um desafio a mais para enfrentar o Coritiba, quinta-feira (14), em Curitiba. Vitor Hugo, titular nos últimos compromissos, cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Desta forma, será preciso escolher o parceiro de Kanu - e há três opções à disposição.

A óbvia é Gabriel Xavier. Afinal, foi ele quem, justamente, perdeu a posição para Vitor Hugo. É também o segundo zagueiro com mais jogos no ano. Com 20 partidas disputadas, só fica atrás de Kanu (36).

Outra possibilidade é Raul Gustavo. O defensor foi titular no início da temporada, até sofrer uma séria lesão no joelho e precisar passar por cirurgia. Já está recuperado, mas acumula poucos minutos desde seu retorno. Só entrou na reta final do empate em 0x0 com o São Paulo, no dia 30 de julho - atuou como volante na ocasião. Até aqui, fez 12 jogos no ano.

Marcos Victor também está no páreo, ainda que corra por fora. O zagueiro não atua desde a final do Baiano, no dia 2 de abril, quando lesionou o joelho. Está recuperado desde junho, mas ainda não jogou. O elenco tem também David Duarte, que segue em tratamento de lesão.

Meio e ataque

O outro problema do Bahia envolve um dos maiores acertos do clube em 2023. Referência da equipe, Cauly se recupera de lesão no joelho. Na terça-feira (12), ele fez sua primeira movimentação física em campo, mas a expectativa de retorno é somente em duas semanas.

Contra o Vasco, o escolhido pelo então técnico Renato Paiva foi Léo Cittadini, mas a atuação não agradou. No mesmo jogo, Biel também chegou a ser usado, repetindo uma função que já tinha feito nas categorias de base. Apesar de hoje ser atacante, Biel se colocou à disposição para atuar pelo meio.

“Já joguei assim. Claro que é um momento novo, no profissional ainda não tinha jogado por dentro. Agora é fazer o que o técnico pede. Se for por dentro ou por fora, só quero estar à disposição para sair dessa situação [próxima do Z4]”, disse.

Por fim, há um dilema no ataque. Sob o comando de Paiva, Everaldo e Vinícius Mingotti se revezaram como centroavante do time, mas não engataram uma sequência de bons jogos. Juntos, os dois somam apenas cinco gols nesta Série A. Everaldo foi o responsável por três deles em 19 jogos (13 como titular), enquanto Mingotti marcou os outros dois, em 13 partidas (sete como titular).

Durante a entrevista de apresentação, Ceni falou sobre a disputa pela posição e até projetou colocar Rafael Ratão na briga. O atacante só atuou como ponta esquerda com Paiva.

“Há uma disputa constante por posição. Dele [Everaldo], de Ratão, que pode vir para dentro, de Mingotti, que pode jogar como 9, finalizador mais de área. Há uma concorrência direta, tem muita gente boa. Elenco feito, principalmente do meio para frente, para jogar duas competições. Tem peças para isso”, comentou.