Daniel Alves irá a julgamento na Espanha por agressão sexual

Daniel Alves irá a julgamento na Espanha. A Justiça da Catalunha encerrou a investigação sobre a denúncia contra o brasileiro, e concluiu que existem provas suficientes de que ele tenha cometido "agressão sexual com acesso carnal" contra uma mulher de 23 anos no dia 30 de dezembro, na boate Sutton, em Barcelona.



De acordo com o jornal El Mundo, se for considerado culpado, o jogador pode ficar preso por um período de oito a 10 anos. A Justiça também impôs o pagamento de € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima por danos morais e psicológicos, caso seja condenado.