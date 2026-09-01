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Daniel Alves perde batalha na Justiça e terá que pagar R$ 12 milhões a ex-clube

Ex-jogador teve contrato rescindido pelo clube  após ser preso na Espanha em 2023

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:45

Daniel Alves na época do Pumas
Daniel Alves na época do Pumas Crédito: Reprodução

Daniel Alves terá de pagar 2,25 milhões de dólares, cerca de R$ 11,66 milhões, ao Pumas, do México, após perder definitivamente o recurso apresentado na Justiça da Suíça. A condenação é resultado de uma disputa iniciada em 2023, quando o clube rescindiu unilateralmente o contrato do ex-jogador, então lateral-direito da equipe, depois que ele foi preso em Barcelona sob acusação de abuso sexual.

O Pumas acionou a Justiça para cobrar uma indenização prevista em contrato devido à rescisão do vínculo. Inicialmente, o clube mexicano solicitou 5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 25,91 milhões, além de outros 1 milhão de dólares referentes a direitos de imagem que já haviam sido pagos. O pedido tinha como base uma cláusula que estabelecia as consequências financeiras para uma rescisão contratual sem justa causa.

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução
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Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica por Reprodução

A primeira decisão, porém, foi favorável a Daniel Alves. O Tribunal da Fifa rejeitou a cobrança feita pelo Pumas, que decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAD). Em setembro de 2025, a corte esportiva deu razão ao clube e determinou que o brasileiro deveria pagar 2,25 milhões de dólares.

Daniel Alves ainda levou o caso à Justiça Federal da Suíça na tentativa de reverter a decisão, mas o recurso foi rejeitado. Em 11 de junho de 2026, o Tribunal Federal suíço confirmou a sentença do TAD e tornou definitiva a obrigação de pagamento.

Além da indenização ao Pumas, o ex-lateral terá de arcar com 17 mil francos suíços em custas judiciais, valor equivalente a cerca de R$ 115 mil. Também foi determinado o pagamento de outros 19 mil francos suíços, aproximadamente R$ 128 mil, ao clube mexicano para cobrir despesas legais.

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Daniel Alves pelo Pumas

A passagem de Daniel Alves pelo Pumas aconteceu no segundo semestre de 2022. O brasileiro disputou 13 partidas pela equipe no Apertura daquele ano antes de ter o contrato rescindido em janeiro de 2023.

A saída ocorreu pouco depois de sua prisão em Barcelona. Daniel Alves permaneceu detido por 14 meses e foi liberado em março de 2025, após a Justiça da Espanha anular sua condenação no caso de abuso sexual.

Com a decisão definitiva da Justiça suíça, chega ao fim a disputa judicial entre o ex-jogador e o Pumas, que se arrastava desde a rescisão do contrato.

Aos 43 anos, Daniel Alves também passou recentemente a ter participação no futebol português. O ex-lateral se tornou dono do Sporting Clube de São João de Ver, equipe da terceira divisão do país.

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Daniel Alves

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