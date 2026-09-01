DERROTA JUDICIAL

Daniel Alves perde batalha na Justiça e terá que pagar R$ 12 milhões a ex-clube

Ex-jogador teve contrato rescindido pelo clube após ser preso na Espanha em 2023

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 17:45

Daniel Alves na época do Pumas Crédito: Reprodução

Daniel Alves terá de pagar 2,25 milhões de dólares, cerca de R$ 11,66 milhões, ao Pumas, do México, após perder definitivamente o recurso apresentado na Justiça da Suíça. A condenação é resultado de uma disputa iniciada em 2023, quando o clube rescindiu unilateralmente o contrato do ex-jogador, então lateral-direito da equipe, depois que ele foi preso em Barcelona sob acusação de abuso sexual.

O Pumas acionou a Justiça para cobrar uma indenização prevista em contrato devido à rescisão do vínculo. Inicialmente, o clube mexicano solicitou 5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 25,91 milhões, além de outros 1 milhão de dólares referentes a direitos de imagem que já haviam sido pagos. O pedido tinha como base uma cláusula que estabelecia as consequências financeiras para uma rescisão contratual sem justa causa.

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica 1 de 15

A primeira decisão, porém, foi favorável a Daniel Alves. O Tribunal da Fifa rejeitou a cobrança feita pelo Pumas, que decidiu recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAD). Em setembro de 2025, a corte esportiva deu razão ao clube e determinou que o brasileiro deveria pagar 2,25 milhões de dólares.

Daniel Alves ainda levou o caso à Justiça Federal da Suíça na tentativa de reverter a decisão, mas o recurso foi rejeitado. Em 11 de junho de 2026, o Tribunal Federal suíço confirmou a sentença do TAD e tornou definitiva a obrigação de pagamento.

Além da indenização ao Pumas, o ex-lateral terá de arcar com 17 mil francos suíços em custas judiciais, valor equivalente a cerca de R$ 115 mil. Também foi determinado o pagamento de outros 19 mil francos suíços, aproximadamente R$ 128 mil, ao clube mexicano para cobrir despesas legais.

Daniel Alves pelo Pumas

A passagem de Daniel Alves pelo Pumas aconteceu no segundo semestre de 2022. O brasileiro disputou 13 partidas pela equipe no Apertura daquele ano antes de ter o contrato rescindido em janeiro de 2023.

A saída ocorreu pouco depois de sua prisão em Barcelona. Daniel Alves permaneceu detido por 14 meses e foi liberado em março de 2025, após a Justiça da Espanha anular sua condenação no caso de abuso sexual.

Com a decisão definitiva da Justiça suíça, chega ao fim a disputa judicial entre o ex-jogador e o Pumas, que se arrastava desde a rescisão do contrato.