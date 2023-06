Zagueiro David Duarte iniciou o processo de recuperação após cirurgia . Crédito: Divulgação/EC Bahia

Fora de ação desde o confronto com o Palmeiras, o zagueiro David Duarte, do Bahia, passou por cirurgia no joelho e iniciou o período de recuperação. De acordo com o tricolor, David sofreu uma lesão no menisco direito.



O tempo para o retorno do zagueiro aos gramados não foi divulgado. David Duarte vinha sendo titular de Renato Paiva na linha formada por três defensores. Desde o duelo contra o Palmeiras, no entanto, o treinador mudou o esquema e adotou o modelo com dois zagueiros.

Quem também iniciou o processo de recuperação foi o goleiro Danilo Fernandes. Ele teve confirmada uma lesão na musculatura anterior da coxa direita. Danilo voltou a ser titular do Bahia na derrota para o Fluminense, no último sábado (24), no Maracanã, após quase 10 meses. Ele passou por cirurgia no joelho na reta final da Série B do ano passado.

Danilo acabou se machucando na partida e foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto com o Flu. Além dele, estão no departamento médico: o lateral Matheus Bahia, o volante Yago e os atacantes Biel e Vitor Jacaré.

Por outro lado, o zagueiro Raul Gustavo fez nesta terça-feira (27), o seu primeiro treino com o elenco desde que se machucou, em fevereiro. Ele passou por cirurgia no joelho, mas já está recuperado. O defensor depende apenas da parte física para ficar à disposição no Esquadrão.