AGENDA ESPORTIVA

De corridas de supermercados a experiências premium: veja 22 provas para fazer em novembro

- Programação inclui desde eventos populares e temáticos até experiências premium para quem não abre mão de correr

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 04:00

Corrida Colorida do Martagão Gesteira Crédito: Divulgação

Depois de um mês de outubro com menos provas de corrida, devido ao calendário eleitoral, novembro volta a ter provas importantes em todos os finais de semana do mês. Ao longo do mês, separamos 22 provas de corrida com opções para diferentes perfis de atletas, desde quem busca superar marcas pessoais até quem prefere transformar a atividade física em uma experiência de lazer, entretenimento e confraternização.

Entre os destaques estão corridas promovidas por grandes marcas de supermercados, como Mateus, 2 Corações e RedRun. Há, ainda, a tradicional Corrida do Bahêa e provas organizadas por forças policiais. A programação também inclui eventos com propostas premium, que apostam em experiências diferenciadas para atrair os corredores, como a AMB Run, e corridas coloridas para toda a família.