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De corridas de supermercados a experiências premium: veja 22 provas para fazer em novembro

- Programação inclui desde eventos populares e temáticos até experiências premium para quem não abre mão de correr

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 04:00

Corrida Colorida do Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira Crédito: Divulgação

Depois de um mês de outubro com menos provas de corrida, devido ao calendário eleitoral, novembro volta a ter provas importantes em todos os finais de semana do mês. Ao longo do mês, separamos 22 provas de corrida com opções para diferentes perfis de atletas, desde quem busca superar marcas pessoais até quem prefere transformar a atividade física em uma experiência de lazer, entretenimento e confraternização.

Entre os destaques estão corridas promovidas por grandes marcas de supermercados, como Mateus, 2 Corações e RedRun. Há, ainda, a tradicional Corrida do Bahêa e provas organizadas por forças policiais. A programação também inclui eventos com propostas premium, que apostam em experiências diferenciadas para atrair os corredores, como a AMB Run, e corridas coloridas para toda a família.

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Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro

1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação
1 de novembro: Meia Maratona Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-blue-run-salvador-2026-74809 por Reprodução
1º de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---porto-seguro por Reprodução
7 de novembro: Feira Night Run - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/feira-night-run-analise-2026-74808 por Reprodução
8 de novembro: Circuito 2 Corações - Lauro de Freitas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-2-coracoes-2026-87282 por Reprodução
8 de novembro: Corrida Sest Senat - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SEST%20SENAT%202026%20ETAPA%20SALVADOR-88745 por Reprodução
14 de novembro: NB 10 anos - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/nb10anos por Reprodução
15 de novembro: 10 milhas da Harpia - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-harpia por Reprodução
15 de novembro: Corrida Globo Esporte - Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/globo-esporte por Reprodução
15 de novembro: AMB Run Experience - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/amb-run-experience-3%C2%AA-edicao/6825-42 por Reprodução
15 de novembro: Corrida Sest Senat - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/sestsenat por Reprodução
15 de novembro: Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida por Reprodução
15 de novembro: Right2Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-right-to-run-87997 por Reprodução
21 de novembro: Ultra Trail Chapada Diamantina - Mucugê. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-trail-chapada-diamantina-2026-74480 por Reprodução
22 de novembro: Corrida Mateus - Salvador. Mais informações em: https://corridamateus.com.br/ por Reprodução
29 de novembro: Corrida da Polícia Federal - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-corrida-da-pf por Reprodução
28 de novembro - Uniftc Run - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3933/corrida-academica-uniftc-2026 por Reprodução
29 de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Salvador. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---salvador por Reprodução
29 de novembro: Corrida da GCM - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/9427/4-corrida-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-2026 por Reprodução
29 de novembro - RedRun - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida Vumbora - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/vumbora-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida da Rondesp - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-rondesp-sudoeste-serra-do-marcal-2026 por Reprodução
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1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação

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