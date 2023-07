De olho na Copa, Seleção feminina enfrenta a China em jogo-treino

A seleção brasileira feminina de futebol marcou um jogo-treino com a China, nesta quinta-feira (13), na reta final de sua preparação para a Copa do Mundo, a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20 deste mês.



O jogo será disputado no campo do Royal Pines, na cidade de Gold Coast, onde fica a base da seleção na Austrália. A atividade foi marcada para às 12h, pelo horário local. E será fechada à imprensa. O jogo-treino terá três tempos de 30 minutos, nos quais a técnica Pia Sundhage poderá fazer seus últimos testes antes da estreia na Copa, no dia 24.