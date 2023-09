De olho no Avaí, Vitória faz treino tático no gramado do Barradão

O técnico Léo Condé comandou nesta quarta-feira (13) um treinamento técnico e tático no gramado do Barradão, palco do jogo contra o Avaí, na 28ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola no domingo (17), às 18h.



Os goleiros participaram de um trabalho específico. O volante Dudu e o atacante Iury Castilho, suspensos, ficaram fora da última parte do treino tático.



Em recuperação de lesão a coxa, o lateral direito Zeca já está treinando com o grupo, mas com limitações. Ele ainda faz manutenção na fisioterapia e o clube não divulgou quando estará à disposição do técnico Léo Condé.