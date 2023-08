De olho no Botafogo, Bahia faz treino com foco na posse de bola

De olho na partida contra o Botafogo, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira (24). Na Cidade Tricolor, o dia começou com vídeo no auditório e uma atividade de ativação física na academia.



Logo depois, os jogadores foram para o campo do CT Evaristo de Macedo e participaram de um treino com foco na posse de bola, seguido de um trabalho de finalizações.



Em outro momento, Renato Paiva dividiu o grupo em times e fez um treino tático no qual simulou situações de jogo. O atacante Ademir, que passou por avaliação após reclamar de dor na posterior da coxa, treinou normalmente.