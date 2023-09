O Bahia segue em preparação para o confronto com o Flamengo. A partida será no dia 30 de setembro, no Maracanã. Na manhã desta quinta-feira (21), o técnico comandou mais um trabalho no CT Evaristo de Macedo e deu ênfase na parte técnica.



A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos. Enquanto um ficou na academia, o outro participou de um treino físico em um dos campos.



Na sequência, Ceni separou dois times e fez uma atividade técnica de enfrentamento em trios e um goleiro de cada lado. Em outro momento, os auxiliares comandaram um trabalho técnico com metade dos atletas.