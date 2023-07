Daniel tem negociação avançada com o Fluminense e deixará o Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA

Em negociação para deixar o Bahia e reforçar o Fluminense no restante da temporada, o meia Daniel ficou fora da lista de relacionados para a partida do Esquadrão contra o Grêmio, na noite desta terça-feira (4), às 21h, na Fonte Nova.



Daniel participou do treino com o elenco na última segunda-feira (3), mas como tem negociação avançada com o clube carioca, acabou não sendo relacionado por Renato Paiva. Domingo, o jogador fez uma comemoração para se despedir dos companheiros.

Daniel era cotado para ser titular contra o Grêmio no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No confronto, o Esquadrão não terá o meia Thaciano, que já disputou o torneio por outra equipe.

Zagueiro Raul Gustavo é novidade do Bahia contra o Grêmio. Crédito: Reprodução/EC Bahia

No sábado (1º), na derrota do Bahia para o próprio Grêmio na Fonte Nova, pelo Brasileirão, Daniel ficou no banco de reservas. Na entrevista pós-jogo, Renato Paiva disse que não usou o meia como uma estratégia já que teria pouco tempo para o jogo na Copa do Brasil.