Suárez recebeu DVD com gols de Renato Gaúcho. Crédito: Reprodução

Não é incomum ouvir o técnico Renato Gaúcho mencionar o DVD com seus lances e gols como algo didático para quando algum atacante perde uma chance de marcar. Neste domingo, o técnico gremista presenteou Luis Suárez com sua famosa gravação. A entrega foi feita durante a entrevista coletiva do uruguaio, após a vitória do Grêmio por 1 a 0 contra o Vasco, em Porto Alegre, partida que marcou a despedida de Suárez com a torcida tricolor.



A capa do DVD foi personalizada. Há uma foto de Renato e o título "É aquilo que eu falo pra vocês", frase típica do treinador em entrevistas. Abaixo está descrito "gols do gênio". Suárez recebeu o presente aos risos, assim como jornalistas e dirigentes que acompanhavam a coletiva.

"Sobre o quarto maior goleador do mundo, não precisa falar muita coisa. Nas suas férias, se tiver um tempinho, pode assistir ao meu DVD", falou Renato. Depois, o próprio atacante entrou na brincadeira: "Que Renato mostre meu DVD deste ano", disse Suárez sobre inspiração que deixa aos jovens da base gremista.

Mais de 50 mil torcedores gremistas foram à Arena do Grêmio despedir do astro, que deve acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, time que tem Lionel Messi. Ao fim da partida, seus filhos entraram em campo, que assistiram junto com ele um vídeo de homenagem feito pelo Grêmio com gols do uruguaio.

"Onde eu estiver, sempre digo, serei um gremista a mais, torcendo para o Grêmio e vou acompanhar meus companheiros, o treinador e esta linda torcida", declarou o atacante.