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De virada, Monaco de Filipe Luís desbanca PSG e segue 100% na temporada

Time comandado pelo brasileiro saiu atrás no placar, reagiu no segundo tempo e conquistou a quinta vitória consecutiva desde a chegada do treinador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:34

Filipe Luís no comando do Monaco
Filipe Luís no comando do Monaco Crédito: Divulgação/Monaco

O Monaco, comandado por Filipe Luís, venceu o Paris Saint-Germain de virada por 2x1, na tarde desta sexta-feira (4), pela 3ª rodada do Campeonato Francês. O resultado manteve a equipe do treinador brasileiro no topo da competição e ampliou o início perfeito de sua passagem pelo futebol francês.

O PSG abriu o placar com Marquinhos, mas o Monaco reagiu após o intervalo. Nazinho deixou tudo igual aos 12 minutos do segundo tempo, enquanto Stanis Idumbo marcou o gol da virada aos 26. A equipe de Filipe Luís segurou a vantagem até o fim e garantiu mais três pontos.

Com o triunfo, o Monaco chegou a cinco vitórias consecutivas em jogos oficiais desde a chegada do brasileiro. Até agora, o time marcou 12 gols e sofreu apenas cinco sob o comando do ex-técnico do Flamengo.

Com nove pontos, o Monaco ocupa a liderança isolada do Campeonato Francês. Ainda sem vencer na competição, o PSG, atual tricampeão francês e pentampeão da Champions League, está apenas em 12º lugar, com dois pontos.

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Reencontro entre Filipe Luís e Luis Enrique

O confronto também marcou o reencontro entre Filipe Luís e Luis Enrique, pouco menos de um ano depois de um encontro decisivo entre os dois treinadores.

Em dezembro de 2025, quando comandava o Flamengo, Filipe Luís enfrentou o PSG na final da Copa Intercontinental. Na ocasião, a equipe francesa levou a melhor nos pênaltis e ficou com o título.

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Antes do novo duelo, Luis Enrique falou sobre a admiração pelo trabalho do brasileiro e destacou a maneira como Filipe Luís conduz suas equipes. O treinador espanhol afirmou que aprecia profissionais "corajosos e que amam jogar futebol".

"O Monaco é um grande time, especialmente com esse técnico (Filipe Luís), de quem gosto muito, porque gosto de técnicos corajosos e que amam jogar futebol. No começo, quando soube que ele viria para a França, fiquei feliz, mas depois pensei, droga...", afirmou Luis Enrique.

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Filipe Luís Psg

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