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De volta à sua pior posição no Brasileirão, Bahia vê chance de classificação para a Libertadores cair para 30,6%

Goleado pelo Flamengo, Tricolor caiu para o 7º lugar e agora encara o Santos, que vem em crescimento e está a quatro pontos

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:32

Bahia tem três derrotas nos últimos quatro jogos Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

A derrota para o Flamengo na última rodada foi péssima para o Bahia em diversos sentidos. Além do baque na confiança após ser dominado e levar 3x0, o time se complicou, e muito, na tabela. Se tivesse vencido, chegaria aos 52 pontos e assumiria a quarta colocação. A derrota, porém, combinada aos demais resultados da rodada, deixou o Esquadrão em sua pior situação no campeonato. Com 49 pontos, o time está em 7º lugar, posição mais baixa da campanha, que só havia ocupado antes na 22ª e na 23ª rodadas.

Em relação à rodada anterior, o Bahia caiu duas posições. Quando estava em 5º, tinha 48,1% de chance de classificação para a Libertadores. Agora, tem 30,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com isso, o time está fora não só da zona de classificação direta para a Libertadores, mas também da vaga para a fase preliminar da “Liberta”, que hoje fica com o 5º colocado.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

O que pode servir de alívio é que, dependendo dos resultados da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o G-5 pode virar até G-9, com até o sétimo colocado garantindo vaga direta na fase de grupos. O que não alivia é o número de confrontos diretos que o time terá nas sete rodadas finais da Série A e o desempenho que vem mostrando contra essas equipes.

Contra os times que formam o atual G-6 (Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG), o Esquadrão tem apenas 20% de aproveitamento, com uma vitória, três empates e seis derrotas em 10 jogos. Até o fim do campeonato, ainda terá dois desses confrontos: contra o Cruzeiro, em Minas, e contra o Atlético-MG, na Fonte Nova, na última rodada. Melhorar o rendimento diante desses adversários será fundamental se o time de Rogério Ceni quiser brigar por uma vaga na Libertadores, especialmente direto na fase de grupos.

“Na maioria desses jogos conseguimos ter domínio, controle e finalizações. São adversários que investiram bastante em jogadores prontos, a gente investe pensando muito no futuro também, como empresa. Às vezes conseguimos levar com a maneira de marcar, tática, e dias que jogamos mal como hoje [contra o Flamengo], contra um adversário de muita qualidade, acabamos ficando um pouco para trás. Esperamos melhorar nossa pontuação para uma posição que nos dê a classificação para a Libertadores”, analisou o técnico sobre o desempenho do Bahia contra as equipes da parte de cima da tabela.

Mas, além de olhar para quem está acima, o Esquadrão também precisa ficar atento ao retrovisor, onde aparece o Santos, seu próximo adversário. Em crescimento no campeonato, o Peixe soma sete vitórias e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos e está a quatro pontos do Bahia, com 45. Se vencer o confronto do próximo sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada, o Santos chegará aos 48 pontos e encostará no Tricolor, tornando-se mais um adversário direto na briga por vaga na Libertadores. Por isso, voltar de São Paulo com os três pontos na bagagem será fundamental para o Esquadrão.

“Mais sete jogos, lutar pela melhor posição possível para que o Bahia consiga ir para a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo. Agora começa a ser uma batalha difícil, porque Santos, Atlético-MG e Cruzeiro venceram. Todos os nossos concorrentes venceram, e acabamos caindo um pouco na tabela de classificação. E o Santos foi a 45 pontos e é nosso próximo adversário, fora de casa. Temos que estancar a sangria o mais rápido possível e tentar, agora com mais um concorrente direto, trazer pontos da Vila Belmiro”, projetou Rogério Ceni.