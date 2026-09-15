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De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

Esquadrão encara Athletico-PR, Palmeiras e Flamengo nas próximas quatro rodadas em busca de confirmar a boa fase e se consolidar na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:48

Bahia
Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

Após vencer o Remo por 2x1 na última segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Bahia ampliou o grande momento que vive na temporada. Com o triunfo, o Esquadrão chegou à quarta vitória consecutiva na Série A, algo que não acontecia desde 1991, e alcançou 11 jogos de invencibilidade, a maior sequência invicta de qualquer clube do Brasileirão e a segunda maior do time na história do campeonato.

O grande momento fez com que o Bahia retornasse ao G-4 pela primeira vez desde a 16ª rodada. Agora, o time ocupa a 4ª colocação, com 46 pontos, e tem 69,8% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes da sequência de quatro vitórias seguidas, as chances eram de apenas 16,4%, o que representa um aumento de 53,4 pontos percentuais.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 27
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Agora, com a confiança em alta, o Esquadrão terá uma “prova de fogo” pela frente. Nas próximas quatro rodadas, o Bahia enfrentará os três primeiros colocados do campeonato, em uma sequência que pode confirmar de vez a boa fase da equipe e encaminhar uma vaga definitiva no G-4 ou fazer o time perder tração na luta por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

A série começa com um confronto direto contra o Athletico-PR, terceiro colocado com os mesmos 46 pontos, neste domingo (20), na Arena da Baixada. A partida será a última antes da pausa no calendário para a “Super Data Fifa” de setembro e outubro.

Na volta, o Esquadrão terá mais um compromisso fora de casa, desta vez contra o vice-líder Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 8 de outubro. Depois, fará dois jogos seguidos na Arena Fonte Nova: primeiro contra, em tese, o adversário mais fácil da sequência, o Mirassol, no dia 11 de outubro, e, por fim, diante do Flamengo, no dia 18 de outubro. 

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Confiante, mas querendo dar um passo de cada vez, Rogério Ceni prefere pensar primeiro no duelo contra o Athletico-PR, deixando os demais confrontos para depois da pausa para o futebol de seleções. 

“Vai ser ponto a ponto até o final. Temos uma sequência pesada, difícil, mas temos que aproveitar o momento e a confiança depois de vencer o clássico. Mas vai ser tudo ponto a ponto, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não posso fazer projeção, tenho que pensar no Athletico, vamos tentar fazer um jogo equilibrado para vencer mais uma partida”, projetou o técnico Rogério Ceni. 

Para o duelo contra o Furacão, Ceni ainda terá que trabalhar para substituir Kike Oliveira, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e terá que cumprir suspensão. Em contrapartida, o treinador deve contar com os retornos de Erick, que volta de suspensão, e Sanabria, recuperado de lesão. 

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Bahia Brasileirão Libertadores

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