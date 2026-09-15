PROVA DE FOGO

De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

Esquadrão encara Athletico-PR, Palmeiras e Flamengo nas próximas quatro rodadas em busca de confirmar a boa fase e se consolidar na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:48

Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

Após vencer o Remo por 2x1 na última segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão, o Bahia ampliou o grande momento que vive na temporada. Com o triunfo, o Esquadrão chegou à quarta vitória consecutiva na Série A, algo que não acontecia desde 1991, e alcançou 11 jogos de invencibilidade, a maior sequência invicta de qualquer clube do Brasileirão e a segunda maior do time na história do campeonato.

O grande momento fez com que o Bahia retornasse ao G-4 pela primeira vez desde a 16ª rodada. Agora, o time ocupa a 4ª colocação, com 46 pontos, e tem 69,8% de chances de classificação para a Libertadores, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes da sequência de quatro vitórias seguidas, as chances eram de apenas 16,4%, o que representa um aumento de 53,4 pontos percentuais.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 27

Agora, com a confiança em alta, o Esquadrão terá uma “prova de fogo” pela frente. Nas próximas quatro rodadas, o Bahia enfrentará os três primeiros colocados do campeonato, em uma sequência que pode confirmar de vez a boa fase da equipe e encaminhar uma vaga definitiva no G-4 ou fazer o time perder tração na luta por uma vaga direta na Libertadores de 2027.



A série começa com um confronto direto contra o Athletico-PR, terceiro colocado com os mesmos 46 pontos, neste domingo (20), na Arena da Baixada. A partida será a última antes da pausa no calendário para a “Super Data Fifa” de setembro e outubro.

Na volta, o Esquadrão terá mais um compromisso fora de casa, desta vez contra o vice-líder Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 8 de outubro. Depois, fará dois jogos seguidos na Arena Fonte Nova: primeiro contra, em tese, o adversário mais fácil da sequência, o Mirassol, no dia 11 de outubro, e, por fim, diante do Flamengo, no dia 18 de outubro.

Confiante, mas querendo dar um passo de cada vez, Rogério Ceni prefere pensar primeiro no duelo contra o Athletico-PR, deixando os demais confrontos para depois da pausa para o futebol de seleções.

“Vai ser ponto a ponto até o final. Temos uma sequência pesada, difícil, mas temos que aproveitar o momento e a confiança depois de vencer o clássico. Mas vai ser tudo ponto a ponto, quem vai para Libertadores, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não posso fazer projeção, tenho que pensar no Athletico, vamos tentar fazer um jogo equilibrado para vencer mais uma partida”, projetou o técnico Rogério Ceni.