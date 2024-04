GRANDE FASE

Decisivo no Ba-Vi, Biel lidera assistências no Bahia e vira artilheiro no Brasileirão

Entre o banco e o time titular, atacante tem sido um dos destaques do Esquadrão

Publicado em 22 de abril de 2024 às 15:09

Um dos destaques do Bahia na última temporada, o atacante Biel tem mostrado que vai brigar forte por um lugar no time titular de Rogério Ceni. No clássico contra o Vitória, pelo Brasileirão, ele foi decisivo para mudar a história do jogo.

O camisa 11 saiu do banco de reservas aos 13 minutos do segundo tempo, quando o tricolor perdia por 2x0, e mostrou oportunismo para marcar o primeiro gol do Esquadrão na partida apenas dez minutos depois de entrar em campo. No lance seguinte, Biel contribuiu com um passe para Everaldo deixar tudo igual no Barradão.

Mesmo alternando entre o banco de reservas e o time titular, Biel possui números que o credencia a fazer parte do time tricolor. O atacante é o maior garçom do Bahia na temporada, com sete passes para gols. Ademir e Cauly, com cinco assistências cada, aparecem na sequência.

Para se ter uma ideia, com 20 jogos esse ano Biel já conseguiu igualar o mesmo número de assistências que deu no ano passado. Na última temporada, no entanto, ele precisou de 48 partidas para conseguir o mesmo desempenho.

Já quando o assunto é bola na rede, o atacante aparece ao lado de Ademir, com três gols cada. Thaciano lidera a estatística, com sete tentos, seguido por Jean Lucas (6), Estupiñan, Everaldo, Cauly e Ratão (5 cada).

Curiosamente, dos três gols marcados esse ano, dois foram no Campeonato Brasileiro. Além do tento no clássico, ele anotou outro na estreia, contra o Internacional, no Beira Rio. Depois de três jogos, Biel é o artilheiro do tricolor na Série A.

'Fico feliz. Venho entrando sempre no segundo tempo e, graças a Deus, estou fazendo o que o professor Rogério está pedindo. Pude entrar com 2x0, fiz um gol e dei uma assistência. Fico feliz pelo meu trabalho, que está acontecendo, venho trabalhando bastante individualmente e pude ser muito feliz ao ajudar o Bahia”, comemorou Biel após o Ba-Vi.

Dos 20 jogos que fez na temporada, Biel atuou em dez começando de primeira e saiu do banco em outros dez duelos. Rogério Ceni tem rodado bastante o ataque do Bahia. Com exceção de Thaciano, que se firmou na função de falso 9, Ademir, Everaldo e Oscar Estupiñan estão sempre entre os escolhidos do treinador para formar a dupla ofensiva. Ceni, inclusive, destacou a importância do banco durante os jogos.

“Mas tem que se destacar a força de todos para sair de um 2x0 para empatar. Destacar também a força física no final, a partir da entrada dos jogadores dominamos mais que o Vitória. Acho que faltou mais frieza para fazer o 3x2”, afirmou.

Quem perdeu espaço no elenco foi Rafael Ratão. Após o início com cinco gols em 13 partidas, o atacante deixou de ser utilizado por Ceni, mesmo sendo presença constante no banco de reservas. A última partida dele foi contra o Maranhão, na primeira fase da Copa do Nordeste. Depois disso, foram seis jogos sem ganhar minutos.