Defesa do Vitória tem o melhor desempenho em oito edições da Série B

O zagueiro Wagner Leonardo e o goleiro Lucas Arcanjo, titulares da defesa do Vitória na Série B. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O desempenho da defesa do Vitória na Série B do Brasileiro contribuiu muito para o título de campeão simbólico do primeiro turno do campeonato. O rubro-negro sofreu apenas 15 gols, em 19 jogos disputados. A média é de 0.8 tento por confronto. A performance é a melhor do setor registrada até a metade do torneio nas oito edições da divisão de acesso disputadas pelo Leão no formato de pontos corridos, adotado a partir de 2006.



Até então, a defesa menos vazada no primeiro turno tinha sido na edição de 2015, quando o rubro-negro levou 17 gols e também terminou a 19ª rodada na liderança, com 37 pontos. Comemorou o acesso no encerramento do torneio, assim como em 2012, ano em que permitiu que os adversários anotassem 18 tentos na etapa inicial da competição. Em 2021, sofreu o mesmo número de gols, mas ao final amargou o rebaixamento à Série C.

A edição em que o Vitória mais lamentou gols sofridos no primeiro turno foi a da estreia na era dos pontos corridos, em 2007. Naquele ano, o time permitiu que os rivais balançassem a rede 28 vezes, quase o dobro do registrado na atual temporada.

Apesar dos bons números, o Vitória não tem a melhor defesa da Série B deste ano e sim a 4ª. Três outros times sofreram ainda menos gols que o Leão até aqui nesta edição: Vila Nova (8), Novorizontino (11) e Criciúma (12). Deles, apenas o Criciúma não faz parte do G4, mas está na cola, na 5ª colocação.

No entanto, ninguém tira do Vitória, ao menos este ano, o posto de time que passou mais jogos sem sofrer gols no início de uma Série B. O rubro-negro fechou as traves da 1ª à 5ª rodada, quando venceu Ponte Preta, ABC, Londrina, Ceará e Botafogo-SP. A defesa do time comandado por Léo Condé também passou em branco no primeiro turno diante de outros três adversários: CRB, Ituano e Chapecoense.

No próximo domingo (30), às 18h, o Vitória vai tentar repetir o bom começo diante da Ponte Preta, dessa vez no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na estreia do returno. No jogo de ida, o Leão venceu por 3x0, no Barradão.

"A gente sabe que a Série B não dá para pensar em longo prazo, cada partida é uma final. O que a gente fez no primeiro turno foi de suma importância, cinco vitórias consecutivas, deu um gordura para dar força nos momentos ruins, de oscilação. Agora vamos pensar na Ponte Preta e assim em cada partida", projetou Wagner Leonardo, zagueiro que não apenas evita, mas também faz gols. Ele é o artilheiro do time no campeonato, com quatro gols, ao lado do centroavante Santiago Tréllez.

Wagner Leonardo tem presença certa diante da Macaca. Já Camutanga, dupla de zaga dele desde o começo da Série B, será desfalque por suspensão. "Vale muito o nosso entrosamento, que a gente vem construindo desde os tempos de Náutico. Temos características que se completam, um ajuda o outro, boa comunicação dentro e fora de campo. Ele vai cumprir suspensão na próxima partida, faz parte do campeonato. Acredito que quem o professor escalar vai estar trabalhando bem", afirmou Wagner Leonardo.

Léo Condé vem escalando o Vitória com três zagueiros, com Yan Souto compondo o trio defensivo. Se mantiver o esquema tático, João Victor será o substituto.

Gols sofridos pelo Vitória no primeiro turno das oito edições disputadas na Série B na era dos pontos corridos:

2007: 28 gols sofridos

2011: 24 gols sofridos

2012: 18 gols sofridos

2015: 17 gols sofridos

2019: 27 gols sofridos

2020: 21 gols sofridos

2021: 18 gols sofridos