BA-VI DOS ESCUDOS

Descubra a posição de Bahia e Vitória no ranking dos escudos mais bonitos do país

Levantamento do ge ouviu 66 designers, que deram notas para escudos de 80 clubes brasileiros

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:12

Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

No BA-VI dos escudos, deu Vitória. Em ranking elaborado pelo ge com 66 profissionais de design, o emblema do Leão da Barra ficou em 13º lugar entre 80 clubes brasileiros, com nota média de 5,72, e foi o mais bem avaliado do Nordeste. O Bahia, por sua vez, terminou em 25º, com 5,03.

Cada designer ouvido pelo ge deu notas de 1 a 10 aos escudos de times das Séries A, B e C, além de 20 equipes tradicionais fora das três divisões, num total de 5.280 avaliações. Veja a posição de cada clube abaixo.

Confira o ranking dos 80 escudos mais bonitos do futebol brasileiro, segundo designers 1 de 80

Vitória supera gigantes

O resultado coloca o escudo do Vitória num grupo restrito. Os 12 clubes que aparecem à frente dele são todos do Sul e do Sudeste, o que faz do Leão o mais bem colocado entre os times das demais regiões do país. O rubro-negro ainda ficou à frente de clubes como Corinthians (14º), Santos (15º), Palmeiras (16º) e Atlético-MG (24º).

A distância para a parte de cima da tabela também é curta. O Vitória ficou a 0,23 ponto da Portuguesa, 12ª colocada, e a 0,26 do Paraná, 11º. Já entre os nordestinos, a vantagem é confortável: o segundo melhor escudo da região é o do Náutico, 17º, com 5,45. Completam o top 20 Santa Cruz (18º), Sport (19º) e Fortaleza (20º).

Bahia no meio da tabela

O escudo do Esquadrão não gradou tanto quanto o do rival. Com 5,03 de média, o escudo tricolor é apenas o sétimo do Nordeste, atrás das equipes do top-20 e também do Sergipe, 22º com 5,11. O Esquadrão chegou a empatar em nota com o Amazonas, mas ficou à frente no critério de desempate, que leva em conta a quantidade de notas altas recebidas. Somadas, são 12 posições e 0,69 ponto de diferença entre os rivais de Salvador.

O que pesa na nota

Para os especialistas consultados, avaliar um escudo é parecido com analisar a marca de uma empresa. Entram na conta o simbolismo, a identidade, a combinação de cores e a facilidade de leitura da imagem. O designer Mario Leite explicou ao ge que os emblemas mais fortes são os que carregam algum significado próprio do clube, enquanto composições baseadas apenas em letras tendem a parecer datadas. A originalidade também conta pontos.

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