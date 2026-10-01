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Descubra a posição de Bahia e Vitória no ranking dos escudos mais bonitos do país

Levantamento do ge ouviu 66 designers, que deram notas para escudos de 80 clubes brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:12

Bahia x Vitória
Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

No BA-VI dos escudos, deu Vitória. Em ranking elaborado pelo ge com 66 profissionais de design, o emblema do Leão da Barra ficou em 13º lugar entre 80 clubes brasileiros, com nota média de 5,72, e foi o mais bem avaliado do Nordeste. O Bahia, por sua vez, terminou em 25º, com 5,03.

Cada designer ouvido pelo ge deu notas de 1 a 10 aos escudos de times das Séries A, B e C, além de 20 equipes tradicionais fora das três divisões, num total de 5.280 avaliações. Veja a posição de cada clube abaixo.

Confira o ranking dos 80 escudos mais bonitos do futebol brasileiro, segundo designers

1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução
2º – America-RJ – 6,95 por Reprodução
3º – Vasco – 6,86 por Reprodução
4º – Cruzeiro – 6,63 por Reprodução
5º – Internacional – 6,52 por Reprodução
6º – Flamengo – 6,38 por Reprodução
7º – São Paulo – 6,32 por Reprodução
8º – Juventus-SP – 6,22 por Reprodução
9º – Grêmio – 6,18 por Reprodução
10º – Fluminense – 6,02 por Reprodução
11º – Paraná – 5,98 por Reprodução
12º – Portuguesa – 5,95 por Reprodução
13º – Vitória – 5,72 por Reprodução
14º – Corinthians – 5,54 por Reprodução
15º – Santos – 5,48 por Reprodução
16º – Palmeiras – 5,45 por Reprodução
17º – Náutico – 5,45 por Reprodução
18º – Santa Cruz – 5,43 por Reprodução
19º – Sport – 5,38 por Reprodução
20º – Fortaleza – 5,31 por Reprodução
21º – Maringá – 5,26 por Reprodução
22º – Sergipe – 5,11 por Reprodução
23º – Remo – 5,06 por Reprodução
24º – Atlético-MG – 5,05 por Reprodução
25º – Bahia – 5,03 por Reprodução
26º – Amazonas – 5,03 por Reprodução
27º – Guarani – 4,91 por Reprodução
28º – Botafogo-PB – 4,86 por Reprodução
 29º – RB Bragantino – 4,82 por Reprodução
30º – Goiás – 4,80 por Reprodução
31º – Coritiba – 4,74 por Reprodução
32º – Ponte Preta – 4,66 por Reprodução
33º – Nacional-AM – 4,65 por Reprodução
34º – Bangu – 4,58 por Reprodução
35º – Athletic-MG – 4,57 por Reprodução
36º – Volta Redonda – 4,55 por Reprodução
37º – Athletico-PR – 4,46 por Reprodução
38º – Criciúma – 4,46 por Reprodução
39º – América-MG – 4,43 por Reprodução
40º – Ceará – 4,32 por Reprodução
41º – Goiatuba – 4,31 por Reprodução
42º – Juventude – 4,28 por Reprodução
43º – Gama – 4,26 por Reprodução
44º – Botafogo-SP – 4,22 por Reprodução
45º – América-RN – 4,20 por Reprodução
46º – Atlético-GO – 4,12 por Reprodução
47º – Brasil de Pelotas – 4,09 por Reprodução
48º – Paysandu – 3,98 por Reprodução
49º – Figueirense – 3,91 por Reprodução
50º – Operário – 3,86 por Reprodução
51º – Caxias – 3,71 por Reprodução
52º – Avaí – 3,66 por Reprodução
53º – Chapecoense – 3,65 por Reprodução
54º – Cuiabá – 3,60 por Reprodução
55º – Vila Nova – 3,58 por Reprodução
56º – CSA – 3,58 por Reprodução
57º – ABC – 3,51 por Reprodução
58º – Ituano – 3,48 por Reprodução
59º – Ferroviária – 3,40 por Reprodução
60º – Confiança – 3,34 por Reprodução
61º – Uberlândia – 3,34 por Reprodução
62º – CRB – 3,29 por Reprodução
63º – ASA – 3,20 por Reprodução
64º – Ypiranga-RS – 3,17 por Reprodução
65º – Joinville – 3,17 por Reprodução
66º – Londrina – 3,03 por Reprodução
67º – Barra – 3,00 por Reprodução
68º – Brusque – 2,98 por Reprodução
69º – Brasiliense – 2,98 por Reprodução
70º – Treze – 2,91 por Reprodução
71º – Sampaio Corrêa – 2,89 por Reprodução
72º – Inter de Limeira – 2,88 por Reprodução
73º – Anápolis – 2,86 por Reprodução
74º – Mirassol – 2,80 por Reprodução
75º – Itabaiana – 2,80 por Reprodução
76º – Campinense – 2,80 por Reprodução
77º – Novorizontino – 2,78 por Reprodução
78º – Maranhão – 2,55 por Reprodução
79º – Floresta-CE – 2,51 por Reprodução
80º – São Bernardo – 2,49 por Reprodução
1 de 80
1º – Botafogo – 7,95 por Reprodução

Vitória supera gigantes

O resultado coloca o escudo do Vitória num grupo restrito. Os 12 clubes que aparecem à frente dele são todos do Sul e do Sudeste, o que faz do Leão o mais bem colocado entre os times das demais regiões do país. O rubro-negro ainda ficou à frente de clubes como Corinthians (14º), Santos (15º), Palmeiras (16º) e Atlético-MG (24º). 

A distância para a parte de cima da tabela também é curta. O Vitória ficou a 0,23 ponto da Portuguesa, 12ª colocada, e a 0,26 do Paraná, 11º. Já entre os nordestinos, a vantagem é confortável: o segundo melhor escudo da região é o do Náutico, 17º, com 5,45. Completam o top 20 Santa Cruz (18º), Sport (19º) e Fortaleza (20º). 

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Bahia no meio da tabela

O escudo do Esquadrão não gradou tanto quanto o do rival. Com 5,03 de média, o escudo tricolor é apenas o sétimo do Nordeste, atrás das equipes do top-20 e também do Sergipe, 22º com 5,11. O Esquadrão chegou a empatar em nota com o Amazonas, mas ficou à frente no critério de desempate, que leva em conta a quantidade de notas altas recebidas. Somadas, são 12 posições e 0,69 ponto de diferença entre os rivais de Salvador. 

O que pesa na nota

Para os especialistas consultados, avaliar um escudo é parecido com analisar a marca de uma empresa. Entram na conta o simbolismo, a identidade, a combinação de cores e a facilidade de leitura da imagem. O designer Mario Leite explicou ao ge que os emblemas mais fortes são os que carregam algum significado próprio do clube, enquanto composições baseadas apenas em letras tendem a parecer datadas. A originalidade também conta pontos. 

Topo e lanterna

No ranking geral, o primeiro lugar ficou com o Botafogo, com média 7,95. O escudo alvinegro foi o que mais recebeu notas 10, 23 no total, e só levou uma nota 1. America-RJ (6,95) e Vasco (6,86) completam um pódio todo carioca. Na outra ponta, o São Bernardo ficou em último, com 2,49, próximo à dois clubes nordestinos: Floresta-CE (79º) e Maranhão (78º) aparecem logo acima. 

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