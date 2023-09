Desempenho da defesa do Vitória cai da 3ª para a 8ª posição no ranking da Série B

Dalton cumprimenta Lucas Arcanjo, goleiro titular do Vitória na Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A defesa do Vitória chamou muito a atenção em dois momentos na atual edição da Série B. Na largada do campeonato, quando conseguiu um feito inédito na competição ao ficar os cinco primeiros jogos sem sofrer nenhum gol, e na rodada passada, quando vivenciou o inverso e amargou goleada por 6x0 diante do CRB. Dois extremos que mexeram com o coração do torcedor rubro-negro e com as estatísticas do clube no campeonato.



O Vitória ostentou o status de melhor defesa da divisão de acesso em seis rodadas e até a 26ª ocupava o terceiro lugar nesse recorte, com 19 gols lamentados, atrás apenas de Vila Nova, que havia sofrido 15 tentos até então, e Novorizontino, 18.

A atuação vexatória do último domingo (10), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada, fez o Vitória despencar no ranking de melhores defesas da Série B. Agora, o rubro-negro ocupa quase o meio da tabela desse quesito, em 8º lugar, com 25 gols sofridos. Está atrás não apenas dos dois adversários citados anteriormente, mas também de Guarani, Ponte Preta, Juventude, Criciúma e Mirassol.

Lucas Lima, Fábio Alemão, Léo Pereira, Bruno Silva (duas vezes) e João Paulo construíram o placar para o CRB e abalaram as estatísticas do Leão. Antes o melhor, o saldo de gols do Vitória agora é o pior entre os integrantes do G4. São 11 tentos de saldo contra os 13 de Sport, Guarani e Novorizontino, 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente, que estão empatados nesse quesito.

O saldo de gols do Vitória também é inferior ao do primeiro time fora do G4. O Vila Nova está em 5º lugar e tem 14 de saldo. Apesar da baixa nos números da defesa, o time baiano conseguiu manter o que há de mais importante na campanha, a permanência na liderança da Série B.

O Vitória tem 49 pontos, a três do 2º colocado e a quatro do 5º. A gordura que acumulou anteriormente garante a manutenção na liderança por pelo menos mais uma rodada, pois Sport e Guarani, únicos times que podem alcançar o rubro-negro em pontuação, têm número de triunfos inferior. O Leão venceu 15 vezes e os adversários 13, cada.

AJUSTES

Diante do CRB, a defesa do Vitória jogou desfalcada de seus laterais. Antes titulares, Felipe Vieira e Zeca se lesionaram e foram vetados. O primeiro precisará passar por cirurgia e não joga mais na temporada. O capitão está em tratamento e ainda não tem previsão de retorno definida.

A lateral esquerda ficou com um jogador da posição de ofício. Marcelo voltou a ser titular contra o CRB após mais de um mês. Ele também não tinha entrado no decorrer das seis partidas que ocorrem durante esse intervalo.

Em outros períodos de desfalque, o técnico Léo Condé havia optado pelo meia-atacante Matheusinho para a função de ala. Recém contratado e ainda sem estrear, o lateral Edson Lucas viajou para Maceió, mas não foi utilizado.

O zagueiro Yan Souto foi improvisado na lateral direita como já tinha ocorrido contra o Ceará, na 23ª rodada. Substituto imediato da posição, Railan estava recuperado de lesão na coxa, mas sem atuar há dois meses e não saiu do banco.