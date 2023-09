Desfalcado, Vitória precisa ajustar as laterais para enfrentar o Avaí

O meia-atacante Matheusinho é uma das opções do técnico Léo Condé para a lateral esquerda do Vitória contra o Avaí . Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Léo Condé perdeu dois homens de confiança de uma só vez e precisará encontrar solução satisfatória para suprir as ausências. Titulares absolutos nas laterais do Vitória na Série B do Brasileiro, Zeca e Felipe Vieira se lesionaram e deixaram lacunas no time. Já sem eles, o Leão sofreu a vexatória goleada por 6x0 aplicada pelo CRB na última rodada do campeonato. Escolhidos como substitutos, Yan Souto e Marcelo não deram conta do recado e jogaram mal, assim como toda a equipe.

A ausência de Felipe Vieira é definitiva. Dono da lateral esquerda desde a 14ª rodada da Série B, o jogador de 24 anos rompeu o ligamento do joelho, vai passar por cirurgia e não entrará mais em campo nesta temporada. Essa foi a segunda lesão seguida dele.

Da 20ª à 22ª rodada, Felipe Vieira também ficou fora do time por uma contusão na coxa. Na 20ª rodada, Marcelo, substituto imediato da posição, foi escolhido para começar em campo no empate em 2x2 com a Ponte Preta, mas foi sacado com apenas 23 minutos de bola rolando.

Nas duas rodadas seguintes, antes da recuperação de Felipe Vieira, o meia-atacante Matheusinho foi deslocado para fazer o papel de ala pela esquerda. Em ambos os jogos, em que o Vitória venceu o ABC por 2x0 e perdeu para o Londrina pelo mesmo placar, o técnico Léo Condé montou o esquema tático com três zagueiros, com Yan Souto reforçando o setor já estabelecido com Camutanga e Wagner Leonardo.

Marcelo só reapareceu entre os titulares no último domingo (10) e permaneceu em campo durante todo o jogo, mas não mostrou bom desempenho e tende a perder a vaga no próximo jogo, contra o Avaí, domingo (17), às 18h, no Barradão, pela 28ª rodada. Matheusinho é o mais forte candidato a reaparecer improvisado na posição, mas o técnico Léo Condé também tem a opção de promover a estreia de Edson Lucas. Última contratação da temporada, o lateral esquerdo de 23 anos veio do Retrô foi relacionado para duas partidas e ainda não vestiu a camisa vermelha e preta.

Capitão do Vitória, Zeca está se recuperando de uma lesão na coxa. Ele ainda está fazendo manutenção na fisioterapia, mas já está treinando com o grupo, porém com limitações. A participação dele contra o Avaí não está definida.

Diante do CRB, o técnico Léo Condé optou por escalar o zagueiro Yan Souto improvisado na lateral direita, algo que já havia feito diante do Ceará, na 23ª rodada, jogo em que o rubro-negro venceu por 1x0.

Assim como Marcelo, o defensor não se saiu bem contra a equipe alagoana e Railan, substituto imediato da posição, pode ficar com a vaga dessa vez, caso Zeca não esteja apto e Léo Condé opte por um jogador com características mais ofensivas nesse lado do campo.

Railan não entra em campo há mais de um mês. A última partida dele foi na derrota para o Londrina, na 22ª rodada, quando entrou no segundo tempo e precisou sair oito minutos depois porque lesionou a coxa. Recuperado, ele foi relacionado para os dois últimos jogos, mas não deixou o banco de reservas.