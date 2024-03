DATA FIFA

Desfalque do Bahia no Ba-Vi, Arias inicia treinos com a Colômbia

Jogador se juntou ao grupo do técnico Nestor Lorenzo

Publicado em 19 de março de 2024 às 15:13

Santiago Arias treina com a seleção da Colômbia em Londres, na Inglaterra Crédito: Divulgação/Federação Colombiana

Convocado pela Colômbia para os amistosos contra Espanha e Romênia durante a Data Fifa de março, o lateral direito Arias, do Bahia, se juntou ao grupo colombiano em Londres, na Inglaterra, e iniciou os treinos para as partidas.

Santiago Arias apresentou à seleção colombiana no último domingo (17), um dia depois do triunfo do Bahia por 4x1 sobre o Jequié, que garantiu a classificação para a final do Campeonato Baiano. Na ocasião, o jogador ficou no banco de reservas e não foi utilizado por Rogério Ceni.

Com a convocação, Arias desfalcará o Bahia no clássico contra o Vitória, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. O lateral também perderá a partida contra o Maranhão, no dia 24 de março, na Fonte Nova, pelo torneio regional.

Como a Colômbia enfrenta a Espanha no dia 22 de março, em Londres, e Romênia, no dia 26, em Madrid, a tendência é a de que Arias também fique fora do jogo do Bahia contra o Botafogo-PB, marcado para o dia 27 de março, na Paraíba, pela última rodada da Copa do Nordeste.