A parceria firmada entre o Bahia e o Grupo City renderá o primeiro intercâmbio entre atletas da base tricolor e outros clubes da franquia. Um dos destaques da equipe sub-20 do Esquadrão, o meia-atacante Roger Gabriel, de 16 anos, vai passar por um período de treinos no Manchester City, da Inglaterra.



A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO.



Roger Gabriel é considerado um dos grandes talentos das categorias de base do Bahia. Apesar de ter apenas 16 anos, ele já faz parte do time sub-20. Foi dele, inclusive, o gol que deu ao Esquadrão o título de campeão baiano da categoria, na última semana.