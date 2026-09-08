Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha está entre os indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:48
A disputa pelo prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026 terá nomes que se destacaram na temporada e na Copa do Mundo. Entre os dez candidatos ao Troféu Yashin, divulgados pela France Football nesta terça-feira (8), está Vozinha, goleiro de Cabo Verde que ganhou projeção internacional durante a campanha histórica da seleção africana no Mundial.
Indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026
Aos 40 anos, o veterano participou dos quatro jogos de Cabo Verde na Copa e terminou o torneio com 18 defesas. Na estreia, diante da Espanha, Vozinha foi um dos protagonistas do empate por 0x0 ao realizar sete intervenções e acabou escolhido pela Fifa como o melhor jogador da partida.
Ele também teve atuações de destaque nos empates contra Arábia Saudita e Uruguai, resultados que ajudaram a seleção africana a avançar ao mata-mata logo em sua primeira participação em um Mundial. Na fase seguinte, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado após perder por 3x2 na prorrogação.
Protagonista da campanha histórica de seu país, Vozinha ganhou projeção mundial e foi indicado pela primeira vez ao prêmio de melhor goleiro do mundo. Ele concorre com outros nove jogadores: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov e Unai Simón.
A lista reúne três goleiros africanos, número recorde desde a criação do prêmio de melhor goleiro, em 2019. Entre os concorrentes também está Unai Simón, do Athletic e da Espanha, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2026. O espanhol ainda divide a lista com seus dois reservas na seleção durante o Mundial: David Raya, do Arsenal, e Joan García, do Barcelona.
Se representante na categoria masculina, o Brasil estará muito representado na disputa de melhor goleira. Lorena, titular da Seleção Brasileira e jogadora do Kansas City Current, está entre as cinco concorrentes ao prêmio feminino.
A brasileira terá como adversárias Ann-Katrin Berger, da Alemanha, Cata Coll, da Espanha, Hannah Hampton, da Inglaterra, e Ayaka Yamashita, do Japão.
Indicadas ao prêmio de melhor goleira da Bola de Ouro 2026
Os vencedores serão anunciados em 26 de outubro, durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, que será realizada em Londres, na Inglaterra. A edição deste ano marca os 70 anos da premiação organizada pela France Football, que tradicionalmente acontece em Paris.