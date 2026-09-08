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Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, Vozinha está entre os indicados ao prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro

Aos 40 anos, goleiro foi um dos destaques da campanha histórica de Cabo Verde no Mundial e recebeu a primeira indicação ao Troféu Yashin

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:48

Vozinha foi um dos grandes personagens da Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/FIFA

A disputa pelo prêmio de melhor goleiro da Bola de Ouro 2026 terá nomes que se destacaram na temporada e na Copa do Mundo. Entre os dez candidatos ao Troféu Yashin, divulgados pela France Football nesta terça-feira (8), está Vozinha, goleiro de Cabo Verde que ganhou projeção internacional durante a campanha histórica da seleção africana no Mundial.

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Aos 40 anos, o veterano participou dos quatro jogos de Cabo Verde na Copa e terminou o torneio com 18 defesas. Na estreia, diante da Espanha, Vozinha foi um dos protagonistas do empate por 0x0 ao realizar sete intervenções e acabou escolhido pela Fifa como o melhor jogador da partida.

Ele também teve atuações de destaque nos empates contra Arábia Saudita e Uruguai, resultados que ajudaram a seleção africana a avançar ao mata-mata logo em sua primeira participação em um Mundial. Na fase seguinte, Cabo Verde enfrentou a Argentina e acabou eliminado após perder por 3x2 na prorrogação.

Protagonista da campanha histórica de seu país, Vozinha ganhou projeção mundial e foi indicado pela primeira vez ao prêmio de melhor goleiro do mundo. Ele concorre com outros nove jogadores: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov e Unai Simón.

A lista reúne três goleiros africanos, número recorde desde a criação do prêmio de melhor goleiro, em 2019. Entre os concorrentes também está Unai Simón, do Athletic e da Espanha, eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2026. O espanhol ainda divide a lista com seus dois reservas na seleção durante o Mundial: David Raya, do Arsenal, e Joan García, do Barcelona.

Lorena representa o Brasil na disputa feminina

Se representante na categoria masculina, o Brasil estará muito representado na disputa de melhor goleira. Lorena, titular da Seleção Brasileira e jogadora do Kansas City Current, está entre as cinco concorrentes ao prêmio feminino.

A brasileira terá como adversárias Ann-Katrin Berger, da Alemanha, Cata Coll, da Espanha, Hannah Hampton, da Inglaterra, e Ayaka Yamashita, do Japão.

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