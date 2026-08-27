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Dibu Martínez troca de time na Inglaterra e assina com gigante por valor surpreendente

Goleiro argentino vai trocar o Aston Villa pelo Chelsea

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:13

Emiliano
Emiliano "Dibu" Martínez Crédito: Divulgação

Emiliano Martínez, o Dibu, está prestes a mudar de casa na Inglaterra. O goleiro argentino chegou a um acordo para deixar o Aston Villa e defender o Chelsea. Segundo informações do The Athletic e do jornalista Fabrizio Romano, os clubes acertaram a transferência por 7,5 milhões de libras, aproximadamente R$ 52 milhões na cotação atual.

Aos 33 anos, Dibu vai assinar contrato de duas temporadas com os Blues, com a possibilidade de extensão por mais um ano. O acerto representa uma mudança de clube, mas não de país para o goleiro, que desejava continuar atuando no futebol inglês.

O futuro do argentino no Aston Villa já vinha sendo colocado em dúvida. Embora tivesse contrato com o clube até 2029, Martínez havia manifestado o interesse em buscar uma nova equipe. A situação ganhou força depois que o Villa contratou o japonês Zion Suzuki, ex-Parma, por cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente R$ 210 milhões.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

O Chelsea, por sua vez, passou a procurar uma alternativa para o gol depois de atuações consideradas inconsistentes de Robert Sánchez. Dibu teria sido oferecido ao clube londrino e acabou se tornando uma opção para reforçar a posição. Antes do acerto com os Blues, o goleiro também esteve no radar da Juventus, mas as conversas com o clube italiano não avançaram.

A mudança encerra a passagem de Martínez pelo Aston Villa, clube pelo qual conquistou a Liga Europa. O argentino chegou à equipe depois de construir boa parte da carreira no futebol inglês, onde também defendeu o Arsenal, clube pelo qual se profissionalizou, além de passagens por Wolverhampton e Sheffield Wednesday. Na Espanha, atuou pelo Getafe.

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A principal credencial do goleiro para o novo desafio é a trajetória com a seleção argentina. Dibu foi titular na campanha do título da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e recebeu o prêmio de melhor goleiro da competição.

Além do Mundial, Martínez também conquistou duas edições da Copa América com a Argentina, em 2021 e 2024. Agora, terá pela frente uma nova etapa de sua carreira no Chelsea, equipe comandada pelo técnico espanhol Xabi Alonso.

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