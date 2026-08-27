MUDANÇA DE ARES

Dibu Martínez troca de time na Inglaterra e assina com gigante por valor surpreendente

Goleiro argentino vai trocar o Aston Villa pelo Chelsea

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:13

Emiliano "Dibu" Martínez Crédito: Divulgação

Emiliano Martínez, o Dibu, está prestes a mudar de casa na Inglaterra. O goleiro argentino chegou a um acordo para deixar o Aston Villa e defender o Chelsea. Segundo informações do The Athletic e do jornalista Fabrizio Romano, os clubes acertaram a transferência por 7,5 milhões de libras, aproximadamente R$ 52 milhões na cotação atual.

Aos 33 anos, Dibu vai assinar contrato de duas temporadas com os Blues, com a possibilidade de extensão por mais um ano. O acerto representa uma mudança de clube, mas não de país para o goleiro, que desejava continuar atuando no futebol inglês.

O futuro do argentino no Aston Villa já vinha sendo colocado em dúvida. Embora tivesse contrato com o clube até 2029, Martínez havia manifestado o interesse em buscar uma nova equipe. A situação ganhou força depois que o Villa contratou o japonês Zion Suzuki, ex-Parma, por cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente R$ 210 milhões.

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O Chelsea, por sua vez, passou a procurar uma alternativa para o gol depois de atuações consideradas inconsistentes de Robert Sánchez. Dibu teria sido oferecido ao clube londrino e acabou se tornando uma opção para reforçar a posição. Antes do acerto com os Blues, o goleiro também esteve no radar da Juventus, mas as conversas com o clube italiano não avançaram.

A mudança encerra a passagem de Martínez pelo Aston Villa, clube pelo qual conquistou a Liga Europa. O argentino chegou à equipe depois de construir boa parte da carreira no futebol inglês, onde também defendeu o Arsenal, clube pelo qual se profissionalizou, além de passagens por Wolverhampton e Sheffield Wednesday. Na Espanha, atuou pelo Getafe.

A principal credencial do goleiro para o novo desafio é a trajetória com a seleção argentina. Dibu foi titular na campanha do título da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e recebeu o prêmio de melhor goleiro da competição.