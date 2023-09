Diniz convoca Seleção neste sábado para jogos das Eliminatórias

Os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias não param. Passados os duelos contra Bolívia e Peru, o técnico Fernando Diniz fará nova convocação no próximo sábado (23), agora para enfrentar as equipes da Venezuela e do Uruguai em 12 e 17 de outubro, respectivamente.



O duelo com os venezuelanos será na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A bola está prevista para rolar às 21h30 (horário de Brasília). Já a partida contra o rival celeste será realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21 horas (horário de Brasília). Diniz fará o anúncio dos nomes em evento previsto para às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.