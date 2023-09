Diniz inicia era na Seleção enaltecendo o prazer de jogar futebol

Estabelecer vínculos. Criar conexões. Estar feliz e pleno. Foi nessa linha de pensamento que Fernando Diniz comandou a coletiva na véspera de sua estreia como técnico da seleção brasileira. A partida, contra a Bolívia, será nesta sexta-feira (8), às 21h45, em Belém, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Defensor do futebol bem jogado, o treinador garantiu que não vai fugir das características à frente do selecionado nacional.

Principal nome da era Tite e grande jogador do futebol brasileiro na última década, Neymar ganhou afagos no novo chefe durante a entrevista coletiva.

"É um talento. Tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro. É muito fora da curva. Um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. A página mais bonita ainda tem que ser escrita e o Neymar merece muito respeito. Generoso com os companheiros e um cara extremamente positivo. A bola e ele foram feitos um para o outro", comentou.

A relação próxima de Diniz com o seu elenco no cotidiano de treinos é uma marca que o acompanha desde o seu início na carreira de técnico. Para Diniz, essa prática é uma norma que vem ganhando ainda mais força em sua trajetória.

"Eu cuido dos jogadores, mas os jogadores também cuidam de mim. É uma troca. Cada vez que um deles me elogia, eu me sinto cuidado. Por isso eu me sinto à vontade com eles, pois trabalhamos muito pelos objetivos".