FUTEBOL

Direção do Atlético-GO anuncia saída de Jair Ventura

Técnico entrou no clube em 2023

Estadão

Publicado em 21 de junho de 2024 às 12:58

Atlético-GO Crédito: Divulgação/Atlético-GO

O técnico Jair Ventura deixou o comando do Atlético-GO nesta sexta-feira, dois dias depois da derrota para o Criciúma, por 2 a 1, no estádio Antônio Accioly, pela 10ª rodada do Brasileirão.

"O Atlético agradece ao profissional e sua comissão técnica que durante 10 meses estiveram no clube e informa que vai em busca de um novo perfil profissional e de uma nova filosofia para o comando do time", diz a nota do clube rubro-negro.

Com passagens pelo comando de Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude e Goiás, Jair Ventura chegou ao Atlético-GO em julho de 2023 e, em abril deste ano, havia prorrogado o contrato até dezembro.

Sob seu comando, o clube conquistou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro em 2023 e foi campeão goiano neste ano. Ao todo, foram 50 partidas, com 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas.