Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diretor do Grupo City é pressionado sobre irregularidades financeiras e evita responder a jornalista: 'Nada a dizer'

Ferran Soriano foi questionado sobre contratos fictícios e possibilidade de vencer recurso após decisão contra o Manchester City

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:01

Ferrian Soriano
Ferrian Soriano Crédito: Reproduçao

Ferran Soriano, dirigente do Grupo City e do Manchester City, evitou responder a perguntas sobre as irregularidades financeiras do clube ao ser abordado por um jornalista da Sky Sports durante um evento. A cobrança ocorreu nesta terça-feira (29), após a Premier League divulgar a decisão que considerou a equipe culpada em quase todas as mais de cem acusações relacionadas ao período entre 2009 e 2018.

O repórter perguntou se Soriano gostaria de pedir desculpas aos torcedores pelas violações apontadas no julgamento. “Não tenho nada a dizer, obrigado”, respondeu o dirigente.

Manchester City foi considerado culpado em esquema para violar regras financeiras

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City
Segundo a comissão independente, o clube inflou receitas e reduziu despesas artificialmente em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões por Reprodução
As irregularidades identificadas pela comissão abrangem nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18 por Tiago Caldas /EC Bahia
Parte dos valores registrados como patrocínio era financiada pelo grupo proprietário do City, segundo a decisão por Divulgação I
O Manchester City nega irregularidades e anunciou que recorrerá. O prazo para apresentar o recurso termina em 2 de outubro por Divulgação/Manchester City
A punição ainda será definida. As possibilidades incluem multa, perda de pontos e expulsão da Premier League por Manchester City/Divulgação
1 de 6
O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City

Diante da insistência do jornalista, Soriano voltou a encerrar a conversa. O profissional questionou se o clube estava confiante de que venceria o recurso e cobrou explicações sobre os contratos fictícios mencionados pela Premier League.

“Eu disse que não tenho nada a dizer, obrigado”, afirmou Soriano, sem comentar as acusações.

Contratos fictícios e R$ 6,2 bilhões

A comissão independente concluiu que o Manchester City usou contratos fictícios para inflar receitas e reduzir despesas em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões, entre 2009/10 e 2017/18. Segundo a decisão divulgada pela Premier League, parte dos valores registrados como patrocínio era financiada pelo grupo proprietário do clube, que também custeava operações para ocultar despesas.

O City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações, mas nega irregularidades e anunciou que recorrerá. O prazo termina nesta sexta-feira, 2 de outubro. A punição será definida em uma audiência separada e poderá incluir multa, perda de pontos ou expulsão da Premier League.

O Manchester City nega irregularidades e anunciou que recorrerá da decisão.

Leia mais

Imagem - R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

Imagem - Considerado culpado em 114 acusações, Manchester City pode perder títulos e ser expulso da Premier League

Considerado culpado em 114 acusações, Manchester City pode perder títulos e ser expulso da Premier League

Imagem - Ex-Manchester City explica ida para a Arábia Saudita e admite: 'Não quero trabalhar'

Ex-Manchester City explica ida para a Arábia Saudita e admite: 'Não quero trabalhar'

Tags:

Grupo City Manchester City

Mais recentes

Imagem - Guardiola quebra silêncio após Manchester City ser considerado culpado de violar regras financeiras

Guardiola quebra silêncio após Manchester City ser considerado culpado de violar regras financeiras
Imagem - Presidente do Flamengo diz que não conseguirá quitar compra de atletas sem dinheiro de bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Presidente do Flamengo diz que não conseguirá quitar compra de atletas sem dinheiro de bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'
Imagem - R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão