ESCÂNDALO NO FUTEBOL

Diretor do Grupo City é pressionado sobre irregularidades financeiras e evita responder a jornalista: 'Nada a dizer'

Ferran Soriano foi questionado sobre contratos fictícios e possibilidade de vencer recurso após decisão contra o Manchester City

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:01

Ferrian Soriano Crédito: Reproduçao

Ferran Soriano, dirigente do Grupo City e do Manchester City, evitou responder a perguntas sobre as irregularidades financeiras do clube ao ser abordado por um jornalista da Sky Sports durante um evento. A cobrança ocorreu nesta terça-feira (29), após a Premier League divulgar a decisão que considerou a equipe culpada em quase todas as mais de cem acusações relacionadas ao período entre 2009 e 2018.

O repórter perguntou se Soriano gostaria de pedir desculpas aos torcedores pelas violações apontadas no julgamento. “Não tenho nada a dizer, obrigado”, respondeu o dirigente.

Manchester City foi considerado culpado em esquema para violar regras financeiras 1 de 6

Diante da insistência do jornalista, Soriano voltou a encerrar a conversa. O profissional questionou se o clube estava confiante de que venceria o recurso e cobrou explicações sobre os contratos fictícios mencionados pela Premier League.

“Eu disse que não tenho nada a dizer, obrigado”, afirmou Soriano, sem comentar as acusações.

Um repórter da Sky Sports abordou o Ferran Soriano, CEO do Grupo City, e perguntou sobre o Manchester City ser declarado culpado das 115 acusações.



“Você pede desculpas aos fãs do futebol?“

pic.twitter.com/tISXMBh1qC — DataFut (@DataFutebol) September 29, 2026

Contratos fictícios e R$ 6,2 bilhões

A comissão independente concluiu que o Manchester City usou contratos fictícios para inflar receitas e reduzir despesas em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões, entre 2009/10 e 2017/18. Segundo a decisão divulgada pela Premier League, parte dos valores registrados como patrocínio era financiada pelo grupo proprietário do clube, que também custeava operações para ocultar despesas.

O City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações, mas nega irregularidades e anunciou que recorrerá. O prazo termina nesta sexta-feira, 2 de outubro. A punição será definida em uma audiência separada e poderá incluir multa, perda de pontos ou expulsão da Premier League.