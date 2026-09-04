'NADA DE DESESPERO'

Diretoria do Vitória banca permanência de Jair Ventura em meio à má fase e promete reforços

Fábio Mota e Sérgio Papellin concederam coletiva nesta sexta-feira (4) para falar sobre o momento da equipe

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:31

Sérgio Pepellin e Fábio Mota em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/ECV

Em meio ao pior momento do Vitória na temporada, o presidente Fábio Mota e o diretor de futebol Sérgio Papellin concederam uma entrevista coletiva no CT Manoel Pontes Tanajura, na manhã desta sexta-feira (4), para falar sobre a fase da equipe. O clube vem de eliminação para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil e acumula quatro derrotas consecutivas. Nos últimos 10 jogos, são oito derrotas e apenas duas vitórias.

Apesar da situação delicada, os dirigentes garantiram que não há desespero para a sequência da temporada, respaldaram o elenco e o técnico Jair Ventura e justificaram a má fase pelos problemas com lesões no grupo. A diretoria também garantiu a chegada de mais reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro.

“Estamos aqui para justificar os acontecimentos e prestigiar o treinador e o elenco. Quero mostrar que nossos problemas não são internos, de desunião. Nosso problema é físico. Depois do 1x0 contra o Botafogo disseram que era o melhor jogo do ano, depois perdemos quatro partidas. Naquele jogo só não tinha Baralhas. No Ba-Vi já teve uma diferença grande”, iniciou Fábio Mota.

“Temos uma série de contusões, e o time está cansado do planejamento que foi feito para ganhar a Copa do Nordeste. Se a gente não tivesse avançado na Copa do Brasil, com certeza não teria tantos jogadores machucados. Esperamos que essa má fase passe”, acrescentou.

A alta cúpula da diretoria rubro-negra fez questão de blindar o técnico Jair Ventura no comando da equipe, apesar das cobranças da torcida por uma mudança no comando técnico em meio aos resultados e ao desempenho ruim apresentado recentemente. Papellin, no entanto, não descartou uma eventual troca no futuro.

“Se não tivesse confiança nele, a gente já tinha trocado de treinador. Você vê quando um grupo não aceita mais o treinador, mas hoje a gente não tem isso aqui no Vitória. O grupo respeita muito o treinador. Mas futebol é assim, só tem um bom ambiente quando o time está ganhando. Então temos que ter muito equilíbrio. Futebol é momento. No momento, o Jair tem toda nossa confiança. Se depois precisar trocar, vamos trocar. A gente pensa no Vitória”, afirmou o diretor esportivo do Leão.

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Calendário e lesões

O presidente Fábio Mota também justificou o momento ruim do time pelo calendário apertado, que vem desgastando o elenco e aumentando o número de lesões, limitando as opções de Jair Ventura. Após passar cerca de 50 dias sem jogos devido à pausa no calendário para a Copa do Mundo, o Vitória disputou 12 partidas em um intervalo de 49 dias, uma média de aproximadamente um jogo a cada quatro dias.

Atualmente, o Leão da Barra tem nove jogadores entregues ao departamento médico. Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Anderson Pato estão lesionados há mais tempo, enquanto Baralhas, Martínez e Ramon são desfalques mais recentes.

“Não tem corpo mole de atleta, não tem salário atrasado, não tem laranja podre dentro do elenco. Temos um elenco trabalhador, com diálogo muito bom. O problema não é dinheiro. Nosso time está cansado, disputamos quatro competições e temos apenas 30 atletas. É um elenco pequeno”, destacou o presidente.

"Tivemos muitos jogadores machucados. Camutanga, Edu e Dudu fazem muita falta. Perdemos Nathan depois, agora estamos sem Baralhas, Martínez e Ramon, provavelmente. Infelizmente, no nosso orçamento não cabe ter 60 jogadores do mesmo nível. Neste momento estamos cansados e cheios de lesões, mas precisamos da torcida. Já tivemos momentos piores”, completou.

Vitória precisa reagir no Brasileirão

Apesar do momento delicado, o mandatário rubro-negro manteve o discurso de calma. Atualmente, o Vitória ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, apenas quatro à frente do Vasco, que abre a zona de rebaixamento e ainda tem um jogo a menos. Diante desse cenário, Fábio Mota explicou que o time precisa vencer cinco dos sete jogos que ainda fará em casa para não correr riscos de rebaixamento.

“É uma conta simples que temos que fazer. Temos 13 jogos para fazer. Precisamos de 14 pontos para escapar. Precisamos ganhar cinco dos sete jogos dentro de casa, depois é pensar em outras coisas. Precisamos fazer nossa parte dentro de casa. Está todo mundo chateado, mas temos que lembrar que somos 13º no Brasileiro, que temos sete partidas em casa e que só dependemos da gente”, explicou.

O Leão já pode começar a reagir e ficar mais perto de uma permanência, segundo as contas de Fábio Mota, nesta segunda-feira (7), às 20h, quando enfrenta o Grêmio no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos que ganhar o jogo. Ganhar o jogo vai parecer que não tem problema nenhum, mesmo tendo. O time vai com desfalques, mas ganhar é fundamental. Nossa parte da direção estamos fazendo, pagamos em dia, temos voo fretado. Tudo que podemos fazer enquanto diretoria estamos fazendo. E o que estamos fazendo também é analisar a razão das quatro derrotas. A gente questiona o treinador, que nos disse que sete jogadores pediram para sair contra o Vasco. Então ele podia fazer o quê?”, enfatizou Fábio Mota.

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Contratações

Ao longo da coletiva, o diretor de futebol Sérgio Papellin também garantiu que o Vitória vai ao mercado em busca de reforços para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Com a janela de transferências aberta até o próximo dia 11 de setembro, o clube tem cerca de uma semana para fechar com novos jogadores.

“Estamos trabalhando, buscando opções. Temos pensado em soluções por causa dos atletas no departamento médico. Estamos correndo contra o tempo. Alguns jogadores estão fora do Brasil, e o tempo é curto para trazer e regularizar. Mas estamos trabalhando muito para contratar. Melhor não falar em posições”, explicou o dirigente.

“Estamos pensando em duas ou três peças. São reforços por conta das lesões, alguns atletas estão fazendo muita falta para a gente. Perdemos o Dudu no meio da temporada por uma lesão na coluna. Se ele pudesse jogar, teria feito muita diferença”, acrescentou.

O dirigente ainda comentou que o Vitória observa o mercado internacional, mas também dá atenção ao mercado nacional, especialmente às divisões inferiores, tendo em vista as limitações financeiras do clube.

“Sim, estamos de olho no mercado internacional, mas estamos buscando também jogadores de outras divisões e da Série A que ainda não cumpriram os 12 jogos. Alguns jogadores não estão jogando, mas preferem não sair do clube. Se eu disser que é fácil, vou estar mentindo. Não temos o mesmo orçamento do Vasco, do Flamengo, Palmeiras. Então temos que ter inteligência para buscar onde possa. O cara pode querer andar de BMW, mas às vezes só pode andar de Fusca”, comentou Papellin.

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Dívidas

O presidente Fábio Mota ainda aproveitou a coletiva para falar sobre a situação financeira do clube e reiterar que segue confiante no elenco.

“Se a gente ganhar do Grêmio, vai respirar na nossa principal competição e objetivo. Então não tem razão para desespero. Tem razão para estar triste, eu estou triste como torcedor, mas temos que entender que estamos em um clube em reconstrução. O Vitória deve hoje R$ 335 milhões, quando eu assumi eram mais de R$ 600 milhões”, afirmou.

"Por causa de quatro derrotas falam que a dívida é de meio bilhão de reais, mas o torcedor sabe quem está sentado aqui. Vamos dar um voto de confiança. Ninguém esperava que a gente ia passar do Flamengo. Passamos pelo Flamengo e depois pelo Athletico. Nosso planejamento para a Copa do Brasil era ir até o Athletico. O elenco era badalado antes da Copa do Mundo e agora não presta?”, questionou.

O dirigente ainda garantiu que os salários estão em dia no Vitória e fez mais uma cobrança pública ao Grêmio por uma dívida de aproximadamente R$ 2,7 milhões referente à compra do zagueiro Wagner Leonardo, em 2025, fazendo referência aos R$ 9 milhões recebidos pela equipe gaúcha com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.