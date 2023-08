Djokovic bate Monfils pela 19ª vez e vai às quartas em Cincinnati

Nova Djokovic, atual número 2 do mundo, venceu novamente uma de suas principais vítimas para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, entre o final da noite de quinta e a madruga de sexta-feira. O sérvio superou o francês Gael Monfils em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, e manteve a invencibilidade diante do adversário.



São 19 vitórias em 19 encontros no circuito da ATP. Agora, Djokovic detém o maior número de vitórias em duelos com um único rival. Antes, estava empatado com Rafael Nadal, que superou o francês Richard Gasquet nas 18 vezes em que os dois se cruzaram.