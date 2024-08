TÊNIS

Djokovic critica caso de doping de Sinner: 'Faltam protocolos padronizados'

Líder do ranking mundial, Sinner foi flagrado duas vezes com clostebol, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada), em março

O sérvio Novak Djokovic criticou a falta de critérios claros nos assuntos relacionados ao doping no tênis e disse entender a frustração de alguns colegas do circuito pela forma como o caso do italiano Jannik Sinner foi conduzido.

Líder do ranking mundial, Sinner foi flagrado duas vezes com clostebol, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada), em março. O italiano foi absolvido de uma punição mais grave após Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) aceitar a tese da defesa de que a substância entrou no organismo do italiano de maneira acidental, por meio de uma massagem de seu fisioterapeuta.