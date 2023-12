Djokovic doa par de tênis autografado para 'turbinar' projeto social brasileiro

Novak Djokovic, número um do ranking do tênis, teve um gesto nobre fora das quadras em benefício de uma ONG brasileira. O tenista doou um par de tênis autografado a fim de ajudar o projeto social WimBelemDon. O item foi cedido em novembro, logo após o sérvio superar Roger Federer na conquista do título do ATP Finals.



Carlos Gomez-Herrera, membro da equipe técnica de Djokovic, foi o responsável pela entrega do "presente". Antes de decidir fazer a doação, o número um do mundo teve o cuidado de buscar informações sobre a ONG.