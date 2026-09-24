ALTOS E BAIXOS

Do título do Nordeste às vaias: Jair Ventura completa um ano no Vitória

Treinador salvou o clube do rebaixamento e encerrou o jejum na Copa do Nordeste, mas vive seu pior momento no cargo, com queda de rendimento no Barradão e vaias das arquibancadas

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:15

Jair Ventura deve poupar titulares na estreia do Vitória na Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECB

Vivendo seu pior momento à frente do clube, Jair Ventura completa nesta quinta-feira (24) um ano como técnico do Vitória. Se o início da passagem foi marcado pela escapada heroica do rebaixamento, pelo desempenho fora da curva no Barradão, pela forte conexão com a torcida e pelo fim do jejum na Copa do Nordeste, o momento atual é de dificuldades em campo, inclusive em casa, e de um distanciamento cada vez maior dos torcedores.

Jair Ventura no comando do Vitória 1 de 16

O bombeiro que apagou o incêndio

Jair Ventura foi anunciado em 24 de setembro de 2025 para substituir Fábio Carille, com a missão de salvar o Vitória do rebaixamento na Série A e fazer valer o rótulo de bombeiro que acumulou ao longo da carreira. A tarefa era das mais complicadas: faltavam apenas 14 rodadas para o fim do campeonato, e o Rubro-Negro ocupava a 17ª colocação, com 22 pontos.

O objetivo foi alcançado. Nas 14 rodadas finais, o time somou 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 55% que representou a sexta melhor campanha da competição no período. Foram 16 gols marcados, 17 sofridos e sete jogos sem ser vazado.

Grande parte do êxito veio do Barradão. Desses 14 jogos, sete foram disputados em casa, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, um aproveitamento de 76%. Nessas partidas, o Leão sofreu somente dois gols e não foi vazado em cinco delas.

A permanência foi confirmada na última rodada, graças a uma combinação de resultados, com uma vitória dramática por 1x0 sobre o São Paulo, no Barradão, com gol de Baralhas. Após o apito final, a torcida invadiu o gramado para celebrar o resultado, e um dos principais alvos do carinho foi justamente o treinador.

A lua de mel

O bom trabalho rendeu a Jair uma renovação de contrato até dezembro de 2026. Comandando o projeto desde o início da temporada, o técnico teve a primeira decepção na final do Campeonato Baiano, ao perder para o Bahia por 2x1, de virada, na Fonte Nova.

No entanto, o time se recuperou da derrota para o rival e alcançou feitos importantes no primeiro semestre. Na Copa do Brasil, protagonizou uma virada histórica sobre o Flamengo na quinta fase: depois de perder a ida por 2x1 no Maracanã, venceu a volta por 2x0 diante de um Barradão lotado e avançou. No Brasileirão, o time fechou o primeiro turno na 11ª colocação, com 26 pontos, o melhor primeiro turno do clube desde a histórica campanha de 2013.

A cereja do bolo veio com o título da Copa do Nordeste, que o time não conquistava há 16 anos. Após vencer o jogo de ida da decisão contra o Fortaleza por 2x1, no Ceará, o time voltou a vencer pelo mesmo placar num Barradão lotado e fez a festa com a torcida para celebrar a conquista.

Mais uma vez, os resultados tiveram como base o desempenho como mandante e a sinergia com a torcida. No primeiro semestre, o Vitória alcançou 76,2% de aproveitamento no Barradão, com 15 vitórias, três empates e três derrotas em 21 jogos.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 10

Depois da pausa, a queda

Após o título do Nordeste, o time ficou cerca de 40 dias sem jogos por causa da pausa no calendário para a Copa do Mundo. Na volta, tudo começou a ruir.

O único momento positivo no segundo semestre do ano foi outra virada na Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nas oitavas de final. Derrotado por 2x0 na ida, em Curitiba, o Vitória aplicou 4x0 na volta, no Barradão, e seguiu vivo.

Fora isso, o segundo semestre tem sido de decepções e perda do "fator Barradão". O time perdeu um Ba-Vi em casa pela Série A pela primeira vez na história e, depois, foi eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil em pleno Barradão: após perder por 1x0 no Rio, voltou a ser derrotado, desta vez por 2x0, diante da própria torcida.

Ao todo, desde a retomada do calendário, são nove derrotas em 15 partidas. No Barradão, foram quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos, com três derrotas e apenas uma vitória nos últimos quatro jogos no estádio.

No Brasileirão, o Vitória somou apenas sete dos 27 pontos disputados no returno, a 16ª melhor campanha no período. O saldo é a 13ª colocação, com 33 pontos, apenas quatro a mais que o Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento.

Em meio à má fase, Jair chegou a ser procurado pelo Internacional, outro clube que luta contra a degola, mas decidiu permanecer. Para reverter o momento e afastar o risco de queda, terá de reconquistar a torcida.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 28

Arquibancadas vazias e vaias

O mau desempenho se traduziu em um afastamento da torcida, que já não nutre o mesmo carinho de antes por Jair Ventura e questiona sua permanência no comando técnico da equipe. Isso se vê nas arquibancadas vazias do Barradão nos últimos jogos.

Até a 25ª rodada do Brasileirão, o Vitória tinha média de público superior a 20 mil torcedores, mas nos últimos dois jogos em casa, esse número caiu bastante. Na vitória por 1x0 sobre o Grêmio, pela 26ª rodada, apenas 8.934 pessoas foram ao estádio. Na rodada passada, no último domingo (20), em jogo disputado às 16h, somente 12.945 torcedores acompanharam a derrota por 3x1 para o Cruzeiro.

Mas se faltou gente nas arquibancadas, sobraram vaias durante e depois da partida contra o Cruzeiro. Após o jogo, Jair Ventura reconheceu o direito da torcida de protestar e focou em trabalhar para dar a volta por cima.

"Todo mundo tem que estar preparado para críticas. A gente só não pode mudar o tom e levar para o pessoal, que aí deixa de ser profissional. Acho que a torcida sempre pode cobrar, desde que não tenha agressão. Como que eles não vão vaiar depois de um jogo desse? Temos que conviver com isso. A vida do atleta é isso, é saber que precisa dar a volta por cima. Todo profissional do futebol tem que estar preparado para os momentos ruins", disse o treinador.