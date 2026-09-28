VAGA NA CAMISA

Dono de fortuna de R$ 5,2 bi, presidente da Cimed sonha em patrocinar todos os clubes do Brasil após fim das bets

'Não temos limite', diz João Adibe em vídeo, ao oferecer a marca Super a times que vão perder patrocínio de casas de apostas

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 19:01

João Adibe, presidente e CEO da Cimed Crédito: Celso Doni/Divulgação

O presidente da Cimed, João Adibe Marques, se apresentou como candidato a ocupar o espaço que as casas de apostas vão deixar nas camisas dos clubes brasileiros. Em vídeo publicado nas redes sociais após a medida provisória que proibiu as bets no país, o empresário disse que a farmacêutica quer levar a marca Super a times de todas as regiões e garantiu ter fôlego financeiro para isso.

"A gente sempre teve o sonho de patrocinar todos os clubes do Brasil através da nossa marca Super", afirmou Adibe, que completou: "Não temos limite de patrocínio, hein? Não temos limite".

O que disse o dono da Cimed

A gravação mostra o executivo em uma conversa descontraída com funcionários da empresa. Um dos integrantes comenta o fim das apostas online e lembra que os clubes vão precisar tirar as marcas das bets de uniformes e centros de treinamento. Adibe aproveita a deixa: "É a nossa chance agora. Tem lugar na camisa, como é que faz?".

Na sequência, cada funcionário passa a defender o próprio time do coração, com menções a Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Santos, e o empresário incentiva a equipe a procurar os clubes e convida os dirigentes a entrarem em contato. O vídeo passou de 1,8 milhão de visualizações, e a publicação recebeu uma série de pedidos de patrocínio nos comentários.

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O que é a marca Super

A Super é a linha de cuidados pessoais e higiene da Cimed, e a aposta no futebol já começou. Neste ano, o Cruzeiro trocou a marca Cimed pela Super Cimed no uniforme, na altura dos ombros dos jogadores.

A farmacêutica, aliás, não é novata no esporte. Além de patrocinar a Seleção Brasileira, mantém parceria com o Cruzeiro desde 2022, quando a SAF celeste ainda era comandada por Ronaldo, e Adibe tem boa relação com o atual dono do clube, Pedro Lourenço. O histórico da empresa inclui ainda acordos com Palmeiras, Náutico, Botafogo-PB, Portuguesa e Pouso Alegre.

Quem é João Adibe Marques

Presidente e CEO da Cimed, João Adibe acumula um patrimônio de R$ 5,2 bilhões, segundo a Forbes, construído no mercado de medicamentos genéricos. A empresa projeta faturar R$ 4,8 bilhões em 2026 e tem como meta chegar a R$ 10 bilhões até o fim da década.

Figura conhecida nas redes sociais, o empresário costuma defender a exposição pessoal como estratégia de marca. "O brasileiro gosta de comprar de quem bota a cara", disse à Forbes.

Como fica o futebol brasileiro sem as bets

A medida provisória editada pelo presidente Lula na sexta-feira (25) encerra a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país. A proibição vale para apostas esportivas e jogos online e alcança inclusive as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.

O cronograma é apertado. As plataformas estão proibidas de receber depósitos desde a publicação da MP, as empresas têm até 5 de outubro para retirar material publicitário e de patrocínio, e os sites e aplicativos saem do ar a partir do dia 6. Como a MP tem força de lei desde a publicação, ela precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade.

O impacto na elite do futebol é grande. 14 dos 20 clubes da Série A têm casas de apostas como patrocinadoras máster. Internacional, Bahia, Athletico-PR, Coritiba, Mirassol e Bragantino escapam do prejuízo imediato por não terem contratos ativos com o setor.

As estimativas de perda dividem clubes e governo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, projeta um rombo de R$ 2,5 bilhões no futebol brasileiro, sendo R$ 430 milhões só no clube carioca. Lula, por outro lado, sustenta que o patrocínio das bets representa menos de 7% da arrecadação dos clubes.