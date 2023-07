Dono do Inter Miami revela salário e data de estreia de Messi

Lionel Messi em treino do PSG nesta terça-feira (9). Crédito: T.Aiche/PSG

A contratação de Lionel Messi pelo Inter Miami em junho mexeu com o mundo do futebol. Após sair do Paris Saint-Germain, o craque foi especulado em diversos times, principalmente no Barcelona, onde se consagrou para o mundo. No entanto, ele fechou com um time das últimas colocações do Campeonato Americano (MLS) e a questão que muitos se fizeram é quanto ele receberia para aceitar a "missão", e o proprietário do time, Jorge Mas, revelou isso e também sua data de estreia: 21 de julho.

Em entrevista ao El País, o executivo disse que o salário anual do argentino ficará "entre 50 e 60 milhões" de dólares, o que se converte em impressionantes 239 a 286 milhões de reais, cerca de R$ 20 milhões por mês. As cifras não só serviram para convencer o jogador como também para vencer a concorrência de outros fortes polos do esporte e garanti-lo as condições de investir no clube no futuro.

O acordo, valoroso e complexo, foi pensado a longo prazo por Mas Segundo ele, a ideia de trazer Messi ao Inter Miami surgiu em 2019, quando ainda era atleta do Barcelona. "Já conversamos em Miami, Rosário, Doha... Passei a Copa do Mundo inteira no Catar assistindo à Argentina. O contrato da Apple foi muito importante para fechá-lo", disse, citando o apoio financeiro da empresa de tecnologia.

Adicionar o argentino ao rol de nomes de peso da MLS, que já teve nos últimos anos Bastian Schweinsteiger, David Villa, Sebastian Giovinco, Thierry Henry, dentre outros, é de revolucioná-la. E, logicamente, também elevar o patamar do Inter Miami.

"Acho que ele quer deixar a sua marca, e vai conseguir fazer isso além do futebol. Quando ele se aposentar, vai ter uma participação no clube", comentou o proprietário. "Messi pode transformar a MLS em uma das duas ou três maiores ligas no mundo". Ele ainda citou David Beckham e Michael Jordan, que viraram empresários ao se aposentarem, como exemplos do que Lionel pode alcançar ao deixar os gramados.