Dor de cabeça das boas? Com retorno de Dudu, Vitória tem todos os volantes à disposição contra o Ituano

Volante Dudu cumpriu suspensão e está à disposição para defender o Vitória contra o Ituano. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Sabe aquela dor de cabeça que todo técnico de futebol gosta de ter? Léo Condé tem todos os volantes do elenco do Vitória à disposição para o jogo contra o Ituano, sexta-feira (22), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Suspenso na rodada passada, Dudu está liberado para voltar a defender o rubro-negro na Série B.



Titular desde que chegou à Toca do Leão, em julho, Dudu disputou 11 jogos pelo Vitória. Ficou fora de apenas dois confrontos do returno porque acumulou três cartões amarelos, contra Botafogo-SP e Avaí.

De fora, ele viu Rodrigo Andrade e Matheus Trindade fazerem a proteção da zaga rubro-negra na vitória por 3x0 contra a equipe catarinense, no último domingo (17), mas deve recuperar a posição de primeiro volante, que desempenha desde a 16ª rodada.

Na Toca desde abril, Matheus Trindade se firmou como titular a partir da 23ª rodada e, desde então, só não jogou na goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, porque estava suspenso. Ele e Dudu se firmaram como dupla de volantes do time na ausência de Rodrigo Andrade.

Destaque e principal pilar do Vitória no primeiro turno da Série B, Rodrigo Andrade perdeu espaço por ordens médicas. Uma lesão na panturrilha o tirou de cena da 15ª à 18ª rodada. Ao voltar a jogar, o volante sentiu a região outra vez e ficou novamente fora dos gramados, da 20ª à 25ª rodada. Foi titular nos últimos dois jogos. Em um, Matheus Trindade estava suspenso. No outro, Dudu estava fora pelo mesmo motivo.

Dudu, Matheus Trindade e Rodrigo Andrade são os volantes com mais moral com o técnico Léo Condé no momento. Destaque também para Gegê, usado na função pelo treinador apesar de ter começado no clube como meia ofensivo. Ele assinou o golaço que fechou o placar contra o Avaí. Léo Gamalho já havia marcado dois tentos antes dele.

“Um dos nossos maiores problemas são suspensões e lesões, mas os volantes estão com bons desempenhos. O Dudu e o Matheus Trindade se firmaram, o Rodrigo Andrade voltou agora, o Gegê marcou um golaço e mostrou a competência dele”, afirmou Léo Condé após a vitória contra o Avaí, sem cravar quem serão os titulares. “Ainda temos o Léo Gomes e o Dionísio, que deve ganhar uma oportunidade recentemente”, completou.

São sete volantes no elenco, todos à disposição. O treinador esqueceu de mencionar Jhonny Lucas, que não vem sendo utilizado, assim como Léo Gomes. Dionísio está recuperado após lesão e cirurgia no joelho, mas a comissão técnica está sendo cautelosa na utilização do jogador pelos quase nove meses longe dos gramados.