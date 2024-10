COMPLICADO

Dorival Jr. sofreu com 15 cortes em quatro convocações da Seleção Brasileira

No grupo inicialmente chamado para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, foram cinco cortes: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Júnior.

Militão foi substituído por Fabrício Bruno. No grupo que treina nesta semana com Dorival, Weverton, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira foram chamados para substituir os lesionados.

Na rodada anterior das Eliminatórias, além de Militão, ficaram de fora por lesão o lateral Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro. O flamenguista foi quem teve a lesão mais séria, ao ser constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Brasil vive o pior início na história das Eliminatórias. Sob pressão, encara o Chile, que é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, distante da Argentina, que lidera a competição, com 18 pontos.