FUTEBOL

Dorival Júnior comanda segundo treino com Seleção Brasileira

Técnico ensaia equipe para o confronto contra a Inglaterra, no sábado (19)

Publicado em 19 de março de 2024 às 14:15

Dorival Júnior, técnico da Seleção, em treino em Londres Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Dorival Júnior comandou, nesta terça-feira (19), seu segundo treino com a Seleção Brasileira completa. O comandante começou a ensaiar a equipe para o amistoso contra a Inglaterra, no sábado (23), às 16h, em Wembley. A atividade aconteceu no CT do Arsenal, em Londres, local que será a 'casa' da Amarelinha ao longo dessa semana.

Dorival preferiu adotar o sigilo e escondeu o treino tático com o grupo. Os trabalhos foram abertos à imprensa por apenas 15 minutos, período de aquecimento dos jogadores. Em seguida, o treinador comandou atividade específica com meias e atacantes, enquanto os defensores foram para outro campo com o auxiliar Pedro Sotero e o gerente Juan.

O zagueiro Bremer foi o único poupado da atividade. Convocado na segunda-feira (18) para substituir Gabriel Magalhães, o defensor chegou ao hotel da Seleção pela manhã.

O Brasil realizará treinamentos no CT do Arsenal até quinta-feira (21). Na sexta-feira (22), a equipe fará reconhecimento do estádio de Wembley e, no sábado (23), enfrentará a Inglaterra. No domingo (24), a delegação segue para Madri, onde encara a Espanha, na terça-feira (26), no Santiago Bernabéu.