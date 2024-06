Douglas Souza acerta com o Sada Cruzeiro: 'Sempre foi um dos meus sonhos vestir essa camisa'

Medalhista olímpico com o Brasil estava no São José e fecha com novo clube para a temporada 2024/2025

Douglas Souza estava no Farma Conde São José e chega para substituir o cubano Miguel Lopez, a caminho do voleibol japonês. Com a camisa 14, ainda terá a seu lado um ex-companheiro de clube, o levantador Matheus Brasília, também contratado pela equipe do técnico Filipe Ferraz.