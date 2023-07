Duelo de G4: Com chance de voltar à liderança, Vitória encara o Sport

Wellington Nem é uma das apostas ofensivas do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na atual edição da Série B do Brasileiro nenhum time passou mais tempo na liderança do que o Vitória. O rubro-negro ficou no topo da tabela de classificação por nove rodadas e tem a chance de voltar a ele nesta quarta-feira (19). Para isso acontecer, não depende apenas das próprias forças, mas precisará mostrá-la e vencer o Sport no duelo das 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife.



O Vitória é o 4º colocado, com 31 pontos, um a menos que o Sport, que ocupa a 3ª posição. Vila Nova e Criciúma, primeiro e segundo colocados, respectivamente, completam o G4, com 34 pontos cada. A equipe catarinense já entrou em campo nesta 18ª rodada e perdeu para o Botafogo-SP. Para o Leão ter chance de voltar à liderança, o mesmo precisa ocorrer com o time goiano, que também joga nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Uma derrota do Vila Nova permitiria que o Vitória igualasse os dois primeiros colocados da tabela o número de pontos e o ultrapassassem na quantidade de vitórias. Com exceção do Sport, os demais integrantes do G4 têm 10 triunfos cada. A equipe pernambucana venceu nove vezes.

Portanto, cabe ao Vitória secar a equipe goiana e, principalmente, fazer um jogo eficiente fora de casa diante do melhor mandante da competição. O Sport ainda não perdeu na Ilha do Retiro.

"É um jogo difícil. O Sport é uma equipe muito forte jogando diante do seu torcedor, assim como a gente é muito forte aqui", reconhece Osvaldo, principal destaque do Vitória na temporada e garçom do time na Série B, com seis assistências.

"A equipe que tiver mais concentrada e mostrar mais disposição nos duelos vai ter grande vantagem para sair com o resultado positivo. Creio que a gente vai conseguir impor nosso jogo lá e conseguir sair de lá com um bom resultado. É um jogo de seis pontos, fora de casa é difícil, mas temos totais condições de fazer um grande jogo", projeta o atacante, que foi poupado dos treinos por causa de um incômodo na panturrilha, mas está entre os 22 jogadores relacionados para a viagem.

O Vitória ficou apenas duas rodadas fora do G4, após derrotas para Juventude e Vila Velha, mas se reabilitou no campeonato e voltou ao grupo de acesso no domingo (16) passado ao vencer o Novorizontino por 2x1, no Barradão.

No entanto, o Leão ainda não vive situação confortável, já que o último adversário paulista está na cola, com apenas um ponto a menos, em 5º lugar, e pode recuperar a posição. O Novorizontino também joga nesta quarta-feira, só que um pouco antes, às 19h, contra o Londrina, no estádio Jorge Ismael de Biase.

"É rodada a rodada. Várias equipes já estiveram na liderança. Este ano, a competição se mostrou diferente das outras edições. Vai ser difícil até o fim. Quem achou que o Vitória iria brigar contra o rebaixamento, se enganou. Mas quem achou que iria ficar líder o campeonato todo, tem que saber que é difícil. Não podemos perder de vista o pelotão de cima", pontuou o técnico Léo Condé.

Para a partida contra o Sport, o técnico Léo Condé poderá repetir a escalação da última rodada, com três zagueiros e sem um centroavante de ofício: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Yan Souto, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu e Gegê; Mateus Gonçalves; Osvaldo e Wellington Nem.

Suspenso com três cartões amarelos, o zagueiro João Victor não é opção no banco de reservas, assim como o meia Thiago Lopes, que foi emprestado ao Vitória pelo Sport e não pode atuar em função de uma cláusula contratual.