JOGO DE 6 PONTOS

Duelo de leões: Vitória encara o Fortaleza em duelo direto na luta contra o rebaixamento

Os leões nordestinos se enfrentam nesta sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06:00

Último treino do Vitória antes de encarar o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“Jogo de seis pontos” talvez seja a melhor forma de definir o clássico de leões nordestinos entre Vitória e Fortaleza, neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Leão do Pici aparece em 19º, com 15. A expectativa, portanto, é de uma batalha digna do filme O Rei Leão, colocando frente a frente dois grandes felinos que brigam diretamente para escapar do rebaixamento.

Os três pontos são fundamentais para o Vitória, mas, para levá-los na bagagem, será preciso rugir mais alto e conquistar a primeira vitória como visitante na competição. Até aqui, o rubro-negro é o terceiro pior time jogando fora de casa, com cinco empates e seis derrotas em 11 partidas longe do Barradão. O alento vem do retrospecto do Fortaleza: o Tricolor do Pici é o segundo pior mandante da Série A, com apenas três vitórias, dois empates e seis derrotas em 11 jogos no Castelão.

“Vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que o Fortaleza é uma grande equipe, é um jogo de seis pontos. Espero que a gente possa conquistar nossa primeira vitória fora de casa. Sabemos da qualidade do adversário, é complicado jogar no Castelão, mas fizemos uma grande semana e espero que a gente faça um grande jogo”, projetou o atacante Erick em entrevista coletiva na Toca.

Últimos confrontos entre VitóriaxFortaleza 1 de 5

O duelo também marca o início da caminhada de dois técnicos na Série A. No Vitória, Rodrigo Chagas, que comandou interinamente o time na vitória contra o Atlético-MG, estreia de forma efetiva no torneio. Do outro lado, o Fortaleza inicia a era Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors e estreante como treinador no futebol brasileiro, após a saída de Renato Paiva.

“A adaptação está sendo muito boa. Tivemos duas semanas para trabalhar. O professor Chagas é muito inteligente, teve tempo para passar suas ideias de como quer que a gente jogue. Espero que a gente possa fazer um grande jogo lá e sair com a vitória”, comentou Erick, camisa 33 rubro-negro.

A partida terá sabor especial também para o próprio atacante, que vive ótima fase, com três gols nos últimos cinco jogos, e reencontra uma de suas principais vítimas na carreira. Desde os tempos de Ceará, Erick soma quatro gols e duas assistências em 12 confrontos contra o Fortaleza, incluindo o passe para Janderson no triunfo por 2 a 1 no primeiro turno.

“Espero continuar marcando contra eles, mas sabendo que o Fortaleza é uma grande equipe e mudou de treinador. Vai ser um jogo muito difícil. A gente espera ir lá e conquistar os três pontos”, reforçou.

Último treino do Vitória antes de encarar o Fortaleza 1 de 9