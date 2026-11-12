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Dupla Ba-Vi aproveita Data Fifa para treinamentos intensivos com foco na reta final do Brasileirão

Com quatro rodadas para o fim do campeonato, Bahia e Vitória redobram os trabalhos para atingirem seus objetivos

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 21:11

Com quatro rodadas para o fim do Brasileiro, Bahia e Vitória redobram os trabalhos para atingirem seus objetivos
Com quatro rodadas para o fim do Brasileiro, Bahia e Vitória redobram os trabalhos para atingirem seus objetivos Crédito: Catarina Brandão -EC Bahia / Victor Ferreira - EC Vitória

Com a pausa de jogos por causa da Data FIFA, a última do ano, Bahia e Vitória aproveitaram a primeira semana do hiato de jogos, que termina na quarta-feira (18), para se dedicarem a treinamentos focados nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

treino BaVi bahia e vitória

Jogadores do Bahia durante treinamento por Catarina Brandão/EC Bahia
Jogadores do Bahia durante treinamento por Catarina Brandão/EC Bahia
Jogadores do Bahia durante treinamento por Catarina Brandão/EC Bahia
Técnico Rafael Lacerda comandando treino do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Jogadores do Vitória durante treinamento por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
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Jogadores do Bahia durante treinamento por Catarina Brandão/EC Bahia

BAHIA

No lado do Tricolor, que vem de derrota para o Cruzeiro por 3x2, no dia 5 de novembro, os jogadores voltaram para Salvador na sexta-feira (6) e tiveram o final de semana de folga, com retornos das atividades na segunda (9). Sob o comando de Rogério Ceni, os atletas realizaram atividades físicas e técnicas até a quarta-feira, no CT Evaristo de Macêdo, visando a partida contra o Grêmio, no próximo dia 18.

Dentre as preparações realizadas, a comissão técnica optou por trabalhos com posse de bola, condução e criação de jogadas, além de atividades táticas e exercícios setorizados, com ajustes na saída de bola e finalizações. Nesta quinta-feira o elenco ganhou folga e retorna os trabalhos nesta sexta-feira e também no sábado. O atacante Kike Olivera, emprestado pelo Grêmio, próximo adversário, não tem impeditivo contratual e está liberado para jogar contra seu ex-clube, segundo apuração do Ge.

O confronto diante do Grêmio acontece no dia 18, às 21h30, em Porto Alegre. O Esquadrão é o 6º colocado com 53 pontos, quatro atrás do Fluminense (4º) e um atrás do Athletico-PR (5º). O Bahia ainda pega Coritiba, Botafogo e Atlético-MG nessas últimas rodadas da Série A, em busca de uma vaga na Libertadores 2027.

VITÓRIA

Já no lado Rubro-Negro, a semana foi de novidades na Toca do Leão. Após perder em casa para o Fluminense por 3x0, no dia 6, os jogadores do Vitória foram liberados e só se reapresentaram na tarde de terça-feira (10). Horas antes do treino, que aconteceu à tarde, o técnico Rafael Lacerda foi apresentado à torcida e deu sua primeira coletiva de imprensa.

Sob o comando da nova comissão técnica, o elenco do Leão realizou treinamentos à tarde durante nos dias seguintes e vai seguir a preparação sem descanso. De acordo com a assessoria do clube, Lacerda alterou a programação do final de semana para ter mais tempo de implementar sua filosofia de jogo: a folga de domingo foi trocada por uma sessão de treinos pela manhã; a atividade de sábado, que ocorreria à tarde também acontece no turno matutino. Vale pontuar que o lateral-esquerdo Ramon iniciou a transição física e pode estar disponível para jogar na próxima semana.

Atualmente com um ponto à frente da zona de rebaixamento, o Vitória ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos. Sem vencer há cinco partidas, o Rubro-Negro volta a campo na quinta-feira (19), contra o RB Bragantino, no Barradão, às 19h30. Na sequência, pega Internacional, Santos e Vasco, precisando somar pontos para se manter na Primeira Divisão.

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Bahia Vitória Brasileirão Treinador

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