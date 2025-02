GOLEADA

Dupla Ba-Vi está no top 3 clubes da Série A com mais gols em 2025

Depois de Flamengo e Sport, Bahia e Vitória empatam com 25 gols em 13 jogos cada

Em ano de sucesso até aqui, a dupla Ba-Vi integra o top 3 clubes da Série A com mais gols marcados em 2025 junto ao líder Flamengo e o Sport. Empatados na terceira posição com 25 gols, Bahia e Vitória seguem lado a lado com os 28 do Mengão e os 26 do segundo colocado. >

Do lado do Bahia, foram quatro gols no Sampaio Corrêa, cinco no América-RN e 6 no Colo-Colo. Já o Vitória anotou 4 nos jogos contra Juazeirense, Colo-Colo e Jacobina. O líder da tabela, o Flamengo, também conta com goleadas: com um jogo a menos do que os outros componentes do top 3, o rubro-negro ampliou a diferença após a goleada de 5 a 0 no Maricá pela Taça Guanabara, já tendo feito o mesmo placar contra Bangu e Portuguesa.>