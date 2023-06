Dupla de CR7 na Arábia, Talisca diz que Neymar joga mais

Anderson Talisca deu uma resposta 'sincerona' sobre Cristiano Ronaldo, sua dupla de ataque no Al-Nassr, na Arábia Saudita. O baiano foi questionado sobre quem joga mais, o português ou Neymar. Ele não escondeu sua preferência pelo camisa 10 do Brasil, mas reconheceu o valor de CR7.



"Ele ou Neymar? O Neymar joga mais. Você fala jogar? O Neymar joga mais, mas quem é mais atleta é o Cristiano", disse, em entrevista ao podcast Podzé.



Revelado pelo Bahia, Talisca defende o Al Nassr desde 2021. Ao todo, ele disputou 60 jogos pela equipe, com 43 gols marcados. No início deste ano, o atacante ganhou a companhia de Cristiano Ronaldo, que se transferiu para o clube da Arábia Saudita depois de deixar o Manchester United, ao fim de 2022. O português atuou em 19 partidas, e balançou as redes rivais 14 vezes.