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Dupla do Vitória lidera ranking dos jogadores mais subestimados do Brasileirão

Levantamento cruzou valor de mercado e desempenho em campo e colocou Erick e Gabriel Baralhas nas duas primeiras posições da lista

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:59

Baralhas e Erick Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória tem os dois jogadores que mais entregam em campo em relação ao que valem no mercado, segundo um estudo do Bolavip Brasil. O levantamento analisou os 100 atletas com mais jogos no Campeonato Brasileiro entre 2024 e 31 de agosto deste ano e colocou o atacante Erick e o volante Gabriel Baralhas no topo da lista dos mais subestimados da competição.

Para chegar ao resultado, o estudo usou dados do Transfermarkt, para o valor de mercado, e do Sofascore, para o desempenho, transformando cada um deles em um índice. As diferenças entre posições foram levadas em conta na comparação, e jogadores com 30 anos ou mais ficaram de fora.

A lógica é simples: quanto mais o índice de performance supera o de valor de mercado, maior é o grau de subestimação do atleta, o que aparece no ranking como uma diferença negativa.

Confira os nove jogadores mais subestimados do Brasileirão, segundo o BolaVip 1 de 9

Erick: o mais subestimado do Brasileirão

Nenhum jogador analisado apresentou distância tão grande entre desempenho e valor de mercado quanto Erick. Avaliado em 2,7 milhões de euros, o atacante tem índice de valor de 0,294, enquanto sua nota média no Brasileirão gerou um índice de performance de 0,853. A diferença de -0,559 é a maior de todo o levantamento e supera com folga a do segundo colocado.

Os números da temporada ajudam a explicar o resultado. Em 47 partidas, Erick marcou 12 gols e é o terceiro artilheiro do Vitória no ano, atrás apenas de Renê e Renato Kayzer. Como garçom, ninguém no elenco o supera: são 12 assistências, o que faz dele o líder do time no quesito.

A história do atacante com o clube começou em 2018, em uma primeira passagem por empréstimo do Braga, de Portugal. Ele voltou ao Barradão no ano passado, emprestado pelo São Paulo, e convenceu a diretoria a contratá-lo em definitivo para esta temporada, em negócio de R$ 7 milhões.

Baralhas: capitão e peça-chave no meio-campo

Logo atrás do companheiro aparece Gabriel Baralhas. Com valor de mercado de 2,4 milhões de euros e índice de valor de 0,478, o volante alcançou índice de performance de 0,826 no estudo, o que resulta em uma diferença de -0,348, a segunda maior da lista.

Assim como Erick, Baralhas chegou ao Vitória por empréstimo no ano passado, vindo do Atlético-GO. O desempenho rendeu a compra em definitivo para esta temporada, por cerca de R$ 8 milhões. O investimento se justificou ainda em 2025: foi dele o gol da vitória por 1x0 sobre o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, que garantiu a permanência do Rubro-Negro na Série A.