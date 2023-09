Dúvida na lateral esquerda? Veja as opções do Vitória para a posição contra o CRB

Marcelo é o substituto imediato da lateral esquerda do Vitória, mas não está com moral na Toca. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Titular absoluto da lateral esquerda do Vitória com o técnico Léo Condé no atual momento da Série B do Brasileiro, Felipe Vieira deve ser desfalque contra o CRB na 27ª rodada. Com uma entorse no joelho, o jogador ainda não foi vetado pelos médicos do clube, mas dificilmente estará em campo no jogo das 18h de domingo (10), no estádio Rei Pelé, em Maceió.



Na verdade, o atleta pode até ficar fora de outros jogos, pois vai realizar exame de imagem para identificar a gravidade da lesão. Ele será reavaliado na tarde desta segunda-feira (4), quando o elenco se reapresenta após a folga de domingo (3) e irá iniciar os treinamentos com foco na partida contra a equipe alagoana.

O técnico Léo Condé tem quatro opções no elenco para suprir a lacuna na lateral esquerda, sendo duas delas jogadores de ofício, Marcelo e Edson Lucas. Matheusinho e Zeca também podem fazer a função.

Marcelo foi titular da posição nas 13 rodadas iniciais da Série B, até perder espaço para Felipe Vieira. Depois, só voltou a pintar no onze inicial na 20ª rodada, quando o companheiro estava machucado. Não agradou, foi sacado de campo aos 23 minutos do primeiro tempo e não voltou a ter chance no onze inicial. Relacionado para as últimas seis partidas, nem sequer deixou o banco de reservas.

Edson Lucas foi a última contratação da temporada. Ele chegou no início de agosto, na segunda janela de transferência, mas ainda não estreou. Vindo do Retrô, o lateral esquerdo precisou se condicionar inicialmente e foi relacionado pela primeira vez na 24ª rodada, quando o Vitória bateu o Botafogo-SP por 2x0. No entanto, não ficou no banco nas duas partidas seguintes, contra Atlético-GO e Mirassol. Com fadiga muscular, ele não participou dos treinos de quinta e sexta, mas já voltou a treinar com o grupo.

Apesar de ser meia-atacante, Matheusinho foi a solução encontrada pelo técnico Léo Condé para a lateral esquerda na 21ª e 22ª rodadas, contra ABC e Londrina, na primeira vez que Felipe Vieira se machucou. Após o insucesso de Marcelo, ele ganhou elogios do comandante rubro-negro ao exercer a função na ponta. No entanto, nas duas ocasiões, o treinador escalou o time com três zagueiros. Matheusinho foi titular nos últimos três jogos, em que Felipe Vieira estava na lateral esquerda, porém desempenhando função no meio-campo.

Outra opção possível, porém com bem menos probabilidade, é a utilização de Zeca na lateral esquerda. Ambidestro, o capitão do Vitória já desempenhou essa função em vários momentos na carreira. Nesse caso, Railan, que está recuperado de lesão e ficou no banco na última rodada, assumiria a lateral direita.